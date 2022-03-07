韓正質疑私院拒收新冠患者 冀短期減重症死亡比率 私院聯會：隔離設施不足

「白衣天使使命是救人」

本港第五波疫情累計已有458,986宗個案。與會的全國政協李大壯引述韓正在會上主動問起，聽說有私家醫院不接收新冠確診病人，是否有此事；有與會者稱真有其事。韓正則質疑做法，因為「白衣天使」的使命就是救人。另一全國政協彭長緯引述，韓正舉例說武漢爆疫時，公私營醫院均合力抗疫，對香港情况感到奇怪。據多名政協表示，韓正會上向他們求證，得悉答案後覺得詫異，形容現場氣氛尷尬。

據央視引述韓正，指香港疫情形勢嚴峻，特區政府要切實承擔起主體責任，中央各有關部門和地方要全力支持，確保物資供應、加強醫療救治、落實落細防控措施。

私家醫院聯會主席、聖保祿醫院醫務行政總監何兆煒認為，外界對私家醫院有誤解，私院會盡量協助抗疫，情况許可下會為新冠輕症患者開藥，但大部分私院門診規模不及公院急症室，未必有足夠設施分隔染疫者。

「非每間都宜收傳染病病人」

政協李大壯稱無法向韓細說

曾任醫管局董事的李大壯亦說，並非每間醫院都適合接收傳染病病人，而且私家醫院本身已有長期病患住院，不接收部分病人並不出奇。他說，由於昨日會面的設定，無法仔細向韓正解釋。

醫療衛生界立法會議員林哲玄表示，公私營醫院都需要盡力抗疫，惟私院具體如何協助要個別商討，又強調私家醫生過去一直全力抗疫。

議員質疑私院「非打仗模式」

選委會界別議員陳凱欣則建議，私院協助接收更多非新冠病人，讓部分公立醫院轉為只接收新冠患者。她質疑目前私院接收公院病人的數目很少，「不是打仗模式」。至於私院應否醫治新冠患者，陳凱欣指出，部分私院並非全科醫院，沒有負氣壓病房，必須確保它們有足夠隔離設施，否則或出現院內傳播，「分分鐘全間醫院停頓，要停止接收病人」。

稱對港「基本上有求必應」

政府專家顧問袁國勇日前提及，明白私家醫院擔心一旦院內爆發，可能沒有保險保障。保險界議員陳健波說，沒聽聞私院在購買保險上有困難，因為相關專業責任保險由英國保險公司負責，涵蓋東南亞地區，香港大可參考其他地方做法。

另外，政協蘇紹聰稱，韓正表示特區有什麼要求，「基本上有求必應，應供即供，給了這個擔保」。除了確保日常物資、食物、人員及檢測物資供港，韓正也說正組織赴港支援抗疫的後備人員，「要人給人，要物給物」，惟無提及遏制疫情的具體時間。全國政協霍啟剛也引述韓正，指本港疫情目前還未到「拐彎點」，特別要保護長者和未能接種疫苗的兒童。

全國政協委員陳清霞指出，韓正的說法，反映中央高度重視香港抗疫、關心香港市民的身體健康。政協林健鋒則指韓正明白香港人喜歡吃新鮮食品，所以着緊香港物資供應。政協劉業強表示，中央「給我們抗疫做了一些預備方案」，後備人員都預備好了，是有求必應，包括醫療物資、生活必需品等。

明報記者

（新冠疫情）

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