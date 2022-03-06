內地屠夫抵港數日 屠房未復常 議員批食環未積極協調

【明報專訊】內地屠宰員上周三（2日）抵港協助屠房恢復運作，惟至昨日屠房未如常運作。身兼華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官的立法會議員李浩然昨日接受傳媒訪問表示，認為這與食環署未有積極協調有關。食環署昨發聲明回應日前另一則涉及上水屠房運作的報道，稱一直敦促上水屠房盡快恢復服務，並全力協助安排內地屠宰員來港紓緩屠房人手壓力。
報道引讀者稱食環「唔畀開工」
署方：歪曲事實
上水屠房和荃灣屠房因多名員工感染新冠病毒，上月26日後停運，華潤五豐上周三派出38名內地屠宰員來港，協助恢復屠房運作。「on.cc東網」前日報道，有讀者指相關屠房仍「劏唔到豬」並非因無人手，而是食環署「唔畀內地嚟嗰班屠屖員開工」。
食環署發言人昨晨嚴正澄清，一直敦促上水屠房盡快恢復服務，並全力協助安排內地屠宰員來港紓緩屠房人手壓力，又稱有報章引述一名讀者指該署阻止上水屠房復工，完全是歪曲事實，署方對於有人蓄意發放虛假信息深表遺憾。發言人稱，食環署會為加快屠房復業提供一切可行協助。
李浩然：協調不當或浪費中央支援
李浩然昨向無綫新聞表示，市場上有很多個體戶或「自己單頭」，在疫情下不可能自行協調，食環署應走出來主動積極協調，「最重要是能供應多少就供應多少，就不是說等到大家病好了，才一起去做」。
李浩然又稱，國務院港澳辦主任夏寶龍在支援香港抗疫工作協調會上，要求特區政府做好統籌工作是「嚴厲督促」，建議要做好三個協調，包括協調好政府內部工作、協調好市場內各方面運作，以及內地支援香港的資源，擔心無妥當的協調，或會浪費中央支援。
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