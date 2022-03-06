內地屠夫抵港數日 屠房未復常 議員批食環未積極協調

報道引讀者稱食環「唔畀開工」

署方：歪曲事實

上水屠房和荃灣屠房因多名員工感染新冠病毒，上月26日後停運，華潤五豐上周三派出38名內地屠宰員來港，協助恢復屠房運作。「on.cc東網」前日報道，有讀者指相關屠房仍「劏唔到豬」並非因無人手，而是食環署「唔畀內地嚟嗰班屠屖員開工」。

食環署發言人昨晨嚴正澄清，一直敦促上水屠房盡快恢復服務，並全力協助安排內地屠宰員來港紓緩屠房人手壓力，又稱有報章引述一名讀者指該署阻止上水屠房復工，完全是歪曲事實，署方對於有人蓄意發放虛假信息深表遺憾。發言人稱，食環署會為加快屠房復業提供一切可行協助。

李浩然：協調不當或浪費中央支援

李浩然昨向無綫新聞表示，市場上有很多個體戶或「自己單頭」，在疫情下不可能自行協調，食環署應走出來主動積極協調，「最重要是能供應多少就供應多少，就不是說等到大家病好了，才一起去做」。

李浩然又稱，國務院港澳辦主任夏寶龍在支援香港抗疫工作協調會上，要求特區政府做好統籌工作是「嚴厲督促」，建議要做好三個協調，包括協調好政府內部工作、協調好市場內各方面運作，以及內地支援香港的資源，擔心無妥當的協調，或會浪費中央支援。

（新冠疫情）