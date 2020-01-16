楊潤雄：已為全民檢測視察500校

學校憂礙外展接種 楊：逐校聯絡

楊潤雄昨在商台《政經星期六》表示，政府正努力籌備全民強測，當中涉及不少細節，例如每個檢測站人手、開放時間等。他未有透露計劃推展日子，稱希望社會給予多些時間等待詳情公布。

稱孩童屬谷針重點目標

楊又說，留意到近日兒童確診新冠病毒的個案，認為小朋友染疫後影響大，「3至11歲是其一（提升接種率）重點目標」，當局會盡量開放不同途徑，鼓勵學生盡早接種。他說倘學校齊集約100人準備打針，當局便會安排外展服務；若學校只有約30人準備接種，則可預約到疫苗接種中心打針。

被問及提早放「暑假」後，學校能否恢復面授課堂，楊潤雄說到時仍需視乎疫情、學校接種率，強調不會因個別學生未完成接種而拒絕其返校，而倘能提高接種率，局方會較放心讓學生參與不同活動。

至於教育局會否要求教師上課前先接受快速測試，楊說「疫苗通行證」已涵蓋教師，要求他們進入校舍前接種疫苗，如以醫療原因未能接種者則要接受核酸檢測，局方會在復課前再檢視防疫措施要求。

（新冠疫情）