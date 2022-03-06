陳帆：搶購怕缺貨 市民：怕政府不援

立法會議員麥美娟曾斥官員未及時澄清致市民搶購。負責內地供港物資供應工作小組的陳帆昨於港台《星期六問責》重申食品供應充裕，3月3日內地供港菜按年增5%，菜心批發價每斤10多元，白菜則8元，而內地冰鮮豬肉供應是平日的1.8倍，冰鮮家禽供應亦較平日增加約一成。陳認為部分市民憂缺供應，超額購買，呼籲勿買過多食物。

圍封公告貼電梯 「效果喺邊？」

聽眾陳小姐在該節目表示，市民搶購並非驚貨源不足，而是政府抗疫工作做得不好，市民憂染疫後，全家人留在家沒支援，「若不儲定幾日食物，全家食乜呢？問題喺呢度，你明唔明呀？」陳小姐又稱早前所住屋邨被圍封，房委會職員只將幾頁衛生署公告貼在電梯，無上門拍門通知長者，「效果喺邊度呢？你自己諗吓，係咪反省……」

物價貴 促官員落區察民情

而住黃大仙的聽眾潘太，則稱附近的瓜、菜售價每斤20餘元，問官員們會否考慮落區了解實况，甚至監管食品零售價。她說很多人買不到成藥，上網買中藥亦買不到，「局長有無考慮運嚟嘅貨係咪香港要嘅貨？可唔可以落區睇吓香港人要乜？」

陳帆表示理解，籲陳小姐瀏覽房委會網頁，就可見房委會做了相當多工作。他稱已按港人口味調動食品供應，在藥物方面，不同政策局均與供應商了解，在全球蒐羅香港急需的藥品，包括退燒藥，強調政府是急市民所急。

交通人次跌六成 未擬擴疫苗證

被問全民檢測會否維持交通，陳帆稱必會維持基本公共交通，確保市民求醫等需要，會考慮到市民需要、社會整體運作及經濟正常操作。他說近日乘公共交通人次已跌近六成，暫未有打算在公共交通工具實行疫苗通行證。

（新冠疫情）