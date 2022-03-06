德朗全邨先後圍封揭1432宗 歐家榮：有大型傳播

德璋樓陽性率20% 瀝源祿泉樓21.4%

全港昨有5廈完成圍封，德朗邨佔3幢，德璋樓陽性率逾兩成；德琦樓發現233宗初陽及19宗不確定，陽性率15.1%；德珊樓則有225宗初陽及34宗不確定，陽性率12.1%。

昨完成圍封的尚有沙田瀝源邨祿泉樓，陽性率亦達21.4%，980人檢測有210宗初陽；將軍澳嘉悅第1座及第2座個案則較少，共發現20宗初陽。

一日即解封 稱資源有限

德朗邨各大廈圍封一天便解封，但邨內有過千宗個案，被問需否如葵涌邨圍封5日時，歐家榮稱除德朗邨，各區其他樓宇亦有污水陽性，在核酸檢測及圍封強檢資源有限下，當局冀有效運用檢測能力，盡量覆蓋更多大廈，並會篩選最高危及污水病毒量最高的大廈來圍封。

歐家榮又稱，近日部分經圍封強檢驗出陽性的市民不願入社區隔離設施，但根據防疫規例第599章，所有陽性個案如政府認為有需要，均須入住隔離設施，而當局將陽性個案移離大廈，是為了保障大廈內其他居民的安全。

（新冠疫情）