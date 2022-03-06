外媒指港死亡率高於外地 專家：倘只計近日 以偏概全

據疫情資訊網站「Our World in Data」，以最近7日平均數計算，截至3月3日，本港每百萬人口的死亡人數為17.8，美國同期每百萬人口的死亡個案為4.67宗，英國為1.67宗。

梁栢賢：他國早大規模爆發 死亡高峰早現

梁栢賢認為，爆疫初期死亡數字通常較高，因不少高危群組會先染疫、死亡，其他國家高危群組的死亡高峰在之前的疫情已出現，但本港以往未出現過類似規模的爆發，故死亡人數在這一波疫情中顯得較高。此外，各地人口結構、感染率等都不同，以近日的每百萬人口死亡數目來比較或不準確。

快測陽性患者多未呈報 現計死亡率不準

他認為，應計算感染者當中有多少人死亡，並要按年齡、打針情况劃分，但目前本港仍有大批以快速抗原測試驗出陽性的市民未能呈報，故現時計第五波疫情死亡率亦未必準確。

劉宇隆：接種率人口結構密度皆有影響

劉宇隆亦認為，若以最近7日的每百萬人口死亡數目計算，是以偏概全，應將時間拉闊、看更宏觀的情况。他又說，不同地方的死亡率有很多因素影響，例如疫苗接種率、人口密度、人口結構等，例如在新加坡，市民對政府較信任、長者疫苗接種率較高，而不少國家院舍亦不像香港一樣擠迫，且香港人口較長壽，這些因素都會影響死亡人數。他認為，只要提高接種率，香港仍可將死亡數字壓低。

（新冠疫情）