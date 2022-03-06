孔繁毅：多染疫院友「吸入性肺炎」 料安老院六七成中招始回落 倡屆時推全民檢測

港大推算 150萬至200萬確診後疫終

孔繁毅昨在now新聞台《大鳴大放》表示，目前有很多院舍長者染疫入院，正常情况下健康的人不會將上呼吸道的新冠病毒吸入至肺部，但由於院舍長者本身臥牀吞嚥，上呼吸道已不健康，病毒被吸至肺部，出現吸入性肺炎。他說，瑪麗醫院目前收治約300名染疫病人，約八成80歲以上，當中四成有肺炎，六成相對輕症，絕大部分來自安老院舍，他見過有長者在入院不久後便離世，原因與年紀大、有很多長期病患及大部分時間臥牀有關。

孔繁毅稱，據港大公共衛生學院推算，最高峰期本港單日確診可達8萬至10萬宗，總確診人數達150萬至200萬，疫情便會完結。他又說，即使確診數字到頂，要清理病毒及病發仍要數天，個案仍會繼續浮現，要讓患者的病情完結才不會再將病毒傳染出去，而當安老院舍染疫情况出現「飽和」，即可能超過六至七成長者感染，而剩餘長者已接種疫苗有了抗體，疫情便會回落並開始受控，屆時可全民檢測，建議9日內做3次核酸檢測。

劉宇隆倡院舍員工染疫3至5日可復工

劉宇隆昨在商台《政經星期六》表示，院舍有不少長者染疫，政府應利用位於青衣、啟德和落馬洲等地的社區隔離和社區治療設施，接收非重症的染疫院友，讓未染疫院友留在院舍，有較安全的環境。他又說，不少院舍有大批員工染疫，建議若院舍員工病徵不嚴重，休息3至5日便可復工，而醫管局員工亦可由染疫後7日復工，加快到5日便復工，以應對疫情。

打針機構批政府院舍名單敷衍 「打去先知執笠」

公務員事務局長聶德權昨晚在facebook公布，推行接種一年，昨達12歲以上首針九成接種率。不過，現院舍接種進展緩慢，至3月3日院舍接種率僅45%。香港西醫工會會長梁漢輝稱，工會上月加入提供外展服務後，收到一份由衛生署提供、聲稱由社署準備的院舍名單，名單「好敷衍」，工會逐一致電名單上200多間院舍，「有啲話已經約咗第二間機構，有啲話未聽過西醫工會，質疑是否只是cold call（推銷）電話，甚至有啲打去先知執咗笠，好混亂」，最終僅聯絡一成院舍安排打針。他認為行政混亂令院舍接種出現「好多掣肘」，或拖慢院舍接種速度。

明報記者

（新冠疫情）