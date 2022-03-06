梁萬年促強化領導體系 「光說做，誰保證做下去？」 林鄭：執行抗疫遠超港府能力

稱疫情處於急升期

梁：全民強檢需考慮能力資源

至於全民強檢安排，梁萬年昨接受港台訪問時說，這涉及時機及基本條件的問題，現在香港疫情還在爆發流行期、快速上升，從專家角度看，當前重點還是減少感染、重症及死亡，而且強檢涉及大量動員、檢測方法、管理患者及密切接觸者等實際條件，現階段要綜合考慮有否能力及資源去做，相信特區政府正在研究，而他難有發言權說什麼時候推行及怎樣做。他又稱，從科學上看檢測肯定是有效的，檢測肯定比不檢測好，強調核酸檢測是一種手段，而非目的。

稱當下要努力減重症死亡

籲有切實方案時間表

全國港澳研究會副會長劉兆佳回應本報查詢時說，他認為現階段應該「救急扶危」，集中降低死亡率及照顧重症病人。近日老人院舍持續爆疫，單是從人道立場層面去看已是「講唔過去」，抗疫工作要有緩急輕重，即使推行全民強檢，政府亦難以安置確診者。

夏寶龍上周四（3日）主持支援香港抗疫工作協調會，不點名指特區官員要「勇於擔當、勇挑重擔」，「以投身抗疫的實際行動來踐行就職誓言」。梁萬年上周接受《紫荊》雜誌專訪，稱香港當下要努力減少感染、重症，尤其是死亡。他又說，當前重點問題在於如何把過去的經驗，以及現行採取的方案切實落地，「光說我要做這個事，哪誰能保證有品質地做下去？什麼時間把這個事情落地？」他又指尤其面對這個重大傳染病疫情，「如何強化部門的協同，強化領導組織體系的應急狀態，要快，這是非常重要的」。

劉兆佳：顯中央不高興

林鄭月娥在回應有關政府抗疫的高層組織和領導查詢的新聞稿表示，當局採取的抗疫措施在執行上遠超特區政府的自身能力，「我們感謝中央的親切關懷，定當用好中央支持，全政府上下同心，不斷完善落實抗疫措施，盡快打贏抗疫戰，穩定香港大局」。

劉兆佳認為，梁在專訪中的說法顯示，中央對港抗疫工作不高興，雖然梁沒有提及特區政府抗疫工作的缺失，但不能排除他會向中央談及有關情况。劉又說，梁作為歷年來港最高級的內地專家，中央或是安排他到港「摸清楚情况」，進而對特區政府作出指導、監督或催促的工作。他說抗疫已經不僅局限於醫療問題，還波及政治、經濟和民生發展，港府要防止事件變成政治危機。被問及梁萬年是否認為政府不協調，劉說「我都看到，專家怎會看不到」。劉又批評特區錯判形勢，被動應對疫情，醫療系統不勝負荷，未能照顧有需要的患者，甚至引致市民恐慌，政府須做好統籌和調動資源的角色。

梁栢賢：需認圍堵失效

另外，醫管局前行政總裁梁栢賢昨日在社交媒體facebook表示，政府要坦白承認圍堵政策已失效，要重新定位，推行積極的緩疫措施，要逆轉勝，成為國家未來防疫開放的先鋒、正面學習的教材。

明報記者

（新冠疫情）