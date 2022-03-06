梁萬年促強化領導體系 「光說做，誰保證做下去？」 林鄭：執行抗疫遠超港府能力

【明報專訊】繼國務院港澳辦主任夏寶龍上周指示特區官員要「發揮好組織領導作用」，國家衛健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年亦表示，防疫措施要有落實方案及時間表，而如何強化部門協同，強化領導組織體系的應急狀態，非常重要，並說特別要努力減少死亡。政府昨晚出稿回應有關特區政府抗疫的高層組織和領導的查詢，引述特首林鄭月娥稱，特區政府所採取的每一項措施都以保障市民生命安全為出發點，但執行上遠超特區政府自身能力。
稱疫情處於急升期
梁：全民強檢需考慮能力資源
至於全民強檢安排，梁萬年昨接受港台訪問時說，這涉及時機及基本條件的問題，現在香港疫情還在爆發流行期、快速上升，從專家角度看，當前重點還是減少感染、重症及死亡，而且強檢涉及大量動員、檢測方法、管理患者及密切接觸者等實際條件，現階段要綜合考慮有否能力及資源去做，相信特區政府正在研究，而他難有發言權說什麼時候推行及怎樣做。他又稱，從科學上看檢測肯定是有效的，檢測肯定比不檢測好，強調核酸檢測是一種手段，而非目的。
稱當下要努力減重症死亡
籲有切實方案時間表
全國港澳研究會副會長劉兆佳回應本報查詢時說，他認為現階段應該「救急扶危」，集中降低死亡率及照顧重症病人。近日老人院舍持續爆疫，單是從人道立場層面去看已是「講唔過去」，抗疫工作要有緩急輕重，即使推行全民強檢，政府亦難以安置確診者。
夏寶龍上周四（3日）主持支援香港抗疫工作協調會，不點名指特區官員要「勇於擔當、勇挑重擔」，「以投身抗疫的實際行動來踐行就職誓言」。梁萬年上周接受《紫荊》雜誌專訪，稱香港當下要努力減少感染、重症，尤其是死亡。他又說，當前重點問題在於如何把過去的經驗，以及現行採取的方案切實落地，「光說我要做這個事，哪誰能保證有品質地做下去？什麼時間把這個事情落地？」他又指尤其面對這個重大傳染病疫情，「如何強化部門的協同，強化領導組織體系的應急狀態，要快，這是非常重要的」。
劉兆佳：顯中央不高興
林鄭月娥在回應有關政府抗疫的高層組織和領導查詢的新聞稿表示，當局採取的抗疫措施在執行上遠超特區政府的自身能力，「我們感謝中央的親切關懷，定當用好中央支持，全政府上下同心，不斷完善落實抗疫措施，盡快打贏抗疫戰，穩定香港大局」。
劉兆佳認為，梁在專訪中的說法顯示，中央對港抗疫工作不高興，雖然梁沒有提及特區政府抗疫工作的缺失，但不能排除他會向中央談及有關情况。劉又說，梁作為歷年來港最高級的內地專家，中央或是安排他到港「摸清楚情况」，進而對特區政府作出指導、監督或催促的工作。他說抗疫已經不僅局限於醫療問題，還波及政治、經濟和民生發展，港府要防止事件變成政治危機。被問及梁萬年是否認為政府不協調，劉說「我都看到，專家怎會看不到」。劉又批評特區錯判形勢，被動應對疫情，醫療系統不勝負荷，未能照顧有需要的患者，甚至引致市民恐慌，政府須做好統籌和調動資源的角色。
梁栢賢：需認圍堵失效
另外，醫管局前行政總裁梁栢賢昨日在社交媒體facebook表示，政府要坦白承認圍堵政策已失效，要重新定位，推行積極的緩疫措施，要逆轉勝，成為國家未來防疫開放的先鋒、正面學習的教材。
明報記者
（新冠疫情）
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