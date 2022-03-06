梁栢賢：遲推快測平台或致瞞報

衛署料初期10萬人用 完善免「死server」

昨日新增個案數字低於日前，衛生署認為或因現較多人接受快速測試，而沒做核酸測試，但當局宣布承認快速測試已一周，仍未推呈報網站。歐家榮昨表示，正籌備相關平台，背後牽涉較複雜技術，要分辨申報者是否曾確診等，亦要認證身分，有一連串問題要解決。他又說，預計推出時會有逾10萬人使用，希望先完善系統，以免開通時出現不尋常情况，例如「server死咗」等，暫未有推出日期，盼推出平台時曾透過快速測試驗出陽性者都提供資料，讓當局了解有多少人。

歐家榮說，在現時蒐集核酸檢測陽性患者申報資料的平台，有收到部分人申報自己快速檢測陽性，最少有數千人，他呼籲快速測試陽性者要留家，若家居環境許可，應留在獨立房間，出房門要戴口罩，與其他人保持距離，不要和家人一起吃飯等。

梁栢賢認為，政府數據分析做得太慢，網上呈報快速測試結果的個案系統延遲實施，將會有很多確診者瞞報或漏報，影響數據分析的準確度，盼政府盡快處理樽頸。

（新冠疫情）