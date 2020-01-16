150死新高 一人已打3針

3.7萬陽性「回落」 料因快測未呈

本港經歷連續3日每日逾5萬宗個案後，昨回落至逾3.7萬宗陽性個案。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，雖然昨日染疫數字回落，但最少要觀察一周，且他認為現時較多市民做快速抗原測試，若加上相關個案，陽性個案或仍逾5萬宗，加上社區檢測中心收到的樣本陽性比例仍超過5%，屬高水平，顯示疫情仍非常嚴峻。

32歲死者已3針 料有急性癌

雖然呈報陽性個案數字回落，死亡個案卻再創新高，新增150宗死亡，其中82人來自院舍。最年輕死者是32歲女子，本身健康狀况良好，已打兩針科興加一針復必泰，2月28日快速測試陽性，並有發燒，3月2日到瑪嘉烈醫院急症室，當時氣促和頸部腫脹，入院後血液報告異常，懷疑有急性癌症，3月4日死亡。醫管局總行政經理（綜合臨牀服務）李立業表示，患者頸腫應與染疫無關，與急性癌症關係較大。

61人危殆 ICU使用率93%

除了死亡個案，重症個案數目仍高企，昨有61人危殆，109人嚴重，危殆患者全在ICU治療，ICU使用率已達93%。被問若有更多重症病人會如何應對，李立業稱醫管局有機制，不同聯網可互補不足，病人可轉院到其他醫院的ICU，而醫院在不同地方都正加牀位，亦有足夠呼吸機。

此外，政府昨表示已增購約380萬劑復必泰，連同早前批次，已買共1230萬劑復必泰，復星昨早已將159萬劑由BioNTech製造、於德國Baxter廠房封裝的復必泰疫苗付運抵港。政府日前亦已增購約100萬劑科興。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨日在facebook引述巴西研究稱，80歲或以上長者打兩針科興後，預防死亡有效率由最初70%，至5個月後跌至54%，他建議已打兩針科興長者第三針選復必泰。

青衣方艙暫7%入住

雖然公立醫院爆滿，但3月1日啟用、設3900牀位的青衣「方艙醫院」未盡用。保安局發言人回覆，至昨晚9時該處225間房已供入住，涉272人，即約7%；過去數天有23人已完成隔離及離開。

（新冠疫情）