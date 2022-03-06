公院醫療垃圾堆成山 工會：從未見 明愛室外數百袋共高兩米 載醫護裝備患者使用物

明愛醫院懷信樓後方有一間收集醫療廢物的鐵皮屋，本報昨午發現該鐵皮屋塞滿一包包裝得滿滿的紅色袋，屋外還有一座又一座垃圾山，目測有數百袋。7名身穿保護衣、頭套、面罩及手套的工作人員不停把紅色袋放入13個大型垃圾筒，再排隊倒進密封垃圾斗，但經過約45分鐘，部分垃圾山仍高近兩米。據《廢物處置（醫療廢物）（一般）規例》，醫療廢物須交由持牌醫療廢物收集商或由專業醫護從醫療廢物產生處直接運送至化學廢物處理中心。

醫護：患者移室內後廢物大增 多清潔工隔離缺人

有明愛醫護表示，確診者用過的尿片、飯盒、碰過的垃圾，或醫護的保護衣、口罩、眼罩、頭套等，都需放入紅色膠袋密封處理並綁上標籤。該醫護說2月18日起要將室外患者收入室內，「之前無咁多地方需要用到紅袋，自從收病人入indoor（室內），多開確診病房，變相多好多地方要用到紅袋」。

醫管局支援職系工會主席吳偉玲說，近期大批醫管局外判清潔工人染疫或成為密切接觸者要隔離，加上用到太多保護衣，處理不及，不少公立醫院都不夠人手處理垃圾。她又說，在公院工作17年，從未見過醫療廢物堆積如山。

明愛：已加裝處理設施 增聘承辦商加快清

明愛醫院發言人回覆稱，過去數周入院者大增，要處理的醫療廢物較第五波前以倍計增加，醫院一向委託合資格醫療廢物收集承辦商處理，惟近期要處理的醫療廢物數量大增，令部分廢物積壓。發言人補充，已委託承辦商加快清理醫療廢物，亦額外多派一間醫療廢物收集承辦商處理積壓的醫療廢物，陸續將廢物運離該院。醫院亦已加裝設施加大醫院妥善處理醫療廢物容量，會繼續與醫療廢物收集承辦商溝通。

另外，公院急症室大量遺體未及送到公眾殮房仍受關注。有伊利沙伯醫院急症室醫生稱，至昨早仍有10多具遺體被放在室外帳篷，甚至傳來「魚檔的腥味」，及至昨午約4時，帳篷始被清空。

明報記者

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