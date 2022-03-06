第五波兩成染疫者歿或因本身病 梁栢賢促死亡數據分類 助計醫療承受力減恐慌

專家：政府協調差 資訊亂或增死亡

港府的疫情資訊發放常被詬病，有曾處理SARS的公共衛生專家認為，政府在新冠疫情協調較差，資訊混亂、欠家居隔離支援等都可能推高死亡數字，但政府反而將大量人力物力用在全民強制檢測、禁足等，「很多市民買不到Panadol，是否可以從內地運一批來？這是否重要過感謝中央確保食物供應？」該專家說，政府似乎忘記傳訊和溝通是危機管理重要元素，公共衛生部門似乎未能靠專業做決策，例如科興和復必泰在本港真實世界的數據，政府公布時似有顧慮，「可能很多事是由上而下，他們很多時會擔心會引起政治後果」。

星統一公布死亡數 港分散惹混亂

在港要了解染疫死亡數據不容易，新加坡等地官方統一公布死亡數據及分析，但本港數字分散，不同平台公布數字或不同（見表），醫管局每日在記者會公布在公院死亡數字，以往未送院死亡由衛生署公布，第五波前共有8宗。第五波起數字一度混亂，衛生署2月中公布兩宗未送院死亡，署方日前回覆本報稱，該兩宗已計入醫管局死亡數字中，即截至3月3日的公布，第五波有1153宗死亡，疫情以來累計1366宗。

染疫者死因未必與新冠病毒有關。港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，日前與國家衛健委新冠疫情應對專家組組長梁萬年等開會時，醫管局曾分析第五波中104名死者，約六成或與新冠病毒有關，約兩成很大可能與自身疾病有關，約兩成未有確切定論。本報就此向醫管局查詢，局方稱仍在統籌，會適時公布。

劉宇隆認為，醫管局應公布相關數據，讓市民明白「因染疫而死（die from）」和染疫者因其他原因而死（die with）的分別。他說，即使無疫情，不同年齡層都有死亡，要一併考慮背景死亡率，「如果咁啱嗰日中風死、心臟病死，唔可以計入因Omicron而死」。他說，新加坡早期不把醫生判斷死於其他病的個案計入新冠死亡，但近期當地沒公布死亡詳情，不知最新如何計算。

梁栢賢認為，現或較難分析患者是否染疫致死，政府應發布感染者死亡比例（case fatality rate），按年齡、打針劑次、打什麼疫苗等劃分，並將數據放上網，每日更新，減低市民恐慌，這亦有助政府計算可能的死亡、重症人數，評估醫療系統是否能承受。

防護中心：已跟醫局交換數據 會改善

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨回應稱，已與醫管局交換數據，掌握最新死亡數字，並會不斷改善資訊發放，最近已於網上發布死亡數字和分析。

明報記者 畢嘉敏

（新冠疫情）