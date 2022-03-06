醫生料冰山一角 倡指定診所分流重症

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，八旬婦患糖尿病及高血壓，本屬高風險，染疫後出現身體虛弱、雙腳水腫等「極度高危」病徵，料是心臟有問題，若2月28日或3月1日能入院，或可避免悲劇。他說目前有大量確診者，但沒明確分流系統，政府應盡快處理，盡早將嚴重個案轉往急症室，否則類似個案將不斷發生。

梁又稱，政府制定應變醫療計劃時並沒考慮會有大量病人，導致現時每一個醫療環節都無法發揮最大功效，只能勉強調配資源處理，未能迅速應變。

醫管局總行政經理李立業昨在疫情記者會回應稱，對有關病人離世感難過，同類個案將轉交死因裁判官。翻查資料，現有14間指定診所供感染徵狀輕微的患者求醫，他說本周將增至17間，局方另設「護訊鈴」關心等入院者。

消防：召喚達標率21.4%新低

對於有染疫長者獲建議留家、有人等太久自行入院，消防處回覆稱，現確診高企，服務召喚數量大升，且不少救護員染疫致資源緊絀，加快輪轉仍無法追上召喚數目，前日緊急救護召喚到場達標率（12分鐘到場）跌至21.4%新低，逾230宗個案等送院，最長等逾13小時。該處稱大部分未能達標的救護召喚為快速測試呈陽性的輕症，該處理解懷疑患者的焦慮，但資源極緊張，須優先處理危急者，呼籲輕症者毋須急召救護車。

（新冠疫情）