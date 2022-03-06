熱線不通召白車被勸留家 確診8日亡 疫婦苦忍胸痛 家屬：死於求醫無門

明報記者 何珮瑚 黃心悅

患糖尿高血壓 曾赴急症等13小時

「點解白車要半個鐘先到？究竟我哋嘅醫療資源投放咗去邊？」任職社工的蕭先生稱，外母上月23日因咳及發燒到私家診所求醫，快速測試呈陽性，當時多間私家醫院已表明不收染疫者，一家多次致電政府熱線及指定診所預約熱線，惟全打不通。外母當日下午2時獨自往明愛醫院急症室，輪候近13小時，終在翌日凌晨3時獲診症及處方藥物，再回家隔離。

救護稱沒生命危險無送院

兩日後再召車 等半小時送院不治

至上周一（28日），外母因胸口痛召救護車，救護員檢查後認為她無即時生命危險，加上醫療資源不足，建議她留家。蕭翌日上門送物資時，見外母身體相當虛弱，雙腳水腫，懷疑其心臟出問題，非常不安，惟外母稱自己「唔係即時死」，送院又要等十數小時，認為應留家，蕭只好安排醫生視像診症，獲建議若持續胸痛要召救護車。

至上周三凌晨約3時，外母因胸口痛及呼吸困難再召救護車，救護員半小時後才到達，外母送院急救至凌晨5時不治。蕭引述醫護稱外母送抵時已沒心跳，警方亦稱其死因無可疑，但對蕭而言，外母是死於「求醫無門」，並痛斥「政府殺人」。

「如果白車10分鐘就到，（外母）係咪唔會逝世？」外母離世後，蕭腦海有無數個「如果」，其妻更自責道：「當時鼓勵媽媽去醫院急症室，結果要等13小時，係咪害咗佢？」

家屬質疑資源放「動態清零」

隔離輕症 不理高危確診者

染疫後求醫難，幾乎已成日常，蕭不解爆疫逾兩年，為何本港確診者可獲的協助卻匱乏，「點解白車要半個鐘先到？究竟我哋嘅醫療資源投放咗去邊？」他質疑政府將資源花在動態清零，長時間隔離大部分逐漸康復者，無即時生命威脅的高危確診者卻無法求醫。

第五波染疫死亡人數連日攀升，蕭質疑有多少人生前曾面對同一困境，促政府公布死亡個案詳情。被問會否投訴政府行政失當令外母離世，他直呼「無得投訴」，「𠵱家有白車、有熱線，只係我哋用唔到咁解……林鄭最可惡嘅地方就係將所有有用嘅嘢變成無效」。

上述個案並非孤例，有聯合醫院醫護稱，上周曾見病人在家心口痛召救護車，「好耐都唔到」，家人唯有自行駕車，但病人在途中已昏迷，急症室遂派人到停車場搬病人入內搶救，終返魂乏術；另前日其同事轉述，有患者氣喘，家屬說打999時「對方講要等，暗示叫佢用自己方法去急症室」，故決定乘的士，幸最後「救得番」。

醫護嘆缺人手 量血壓始知病人已死

該醫護說，有些人不適卻不到急症室，「在家『忍』，死頂幾日，最後忍唔到至嚟，嚟到情况更差」。她又說：「我唔敢講病人（入院後）因此而『唔使死』，但起碼可以買一絲希望。」

另外有九龍區醫護稱，現缺人手至無法照顧病人飲水，有人入病房後「缺水、急性腎衰竭、血糖血壓全部超級差」，更試過無及時發現病人心臟病發，量血壓時才知病人已離世；另有心臟病發的染疫者搶救後生還，但終在沒人手密切關注下不治，醫護對這些情况感自責。

（新冠疫情）

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