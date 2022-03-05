巴士線停駛礙出行 市客轉搭3程車上班

替代路線車費可高3倍

沙田區議會交通及運輸委員會主席許立燊表示，以馬鞍山77區為例，距大水坑和恆安港鐵站均需約15分鐘路程，很多居民會乘286M到鑽石山轉車，替代路線為往觀塘的89C，車程增約15分鐘；而本可搭274P直抵大埔工業邨上班的街坊，一般會改搭小巴轉港鐵到大埔，再乘小巴或的士前往，3程車費動輒20多至40元，遠高於原來的8.4元。

西貢區議會交通及運輸委員會主席蔡明禧稱，寶林往旺角的93K停駛後，九巴建議的數條替代班次均要至少轉搭一程港鐵或小巴，車費大增。他稱，290線尾班車提早至晚上8時，引居民熱議，居民在尾班車開出後，要再轉乘小巴駁港鐵，回家時間和車費大增。

區議員質疑借故停線減成本

油尖旺區議員李偉峰稱，油尖旺交通方便，停駛對街坊影響不算大，但減車後車廂密度增加，不利防疫。他又稱，隨車長痊癒，兩周後應可回復服務，但質疑巴士公司借故停路線減成本。汽車交通運輸業總工會九巴分會副主任黎兆聰表示，維修人員染疫，令不少壞車未能修理，擔心將導致更多巴士停駛。

（新冠疫情）