救護員津貼每日百元 消防：已考慮各因素

曾處理確診者可申請 金額遜醫護

有前線救護員感失望，以自己一個月上班17天為例，如每日都接觸新冠患者，每月獲得津貼少於1800元，金額較同屬高風險的醫護人員每日最少500元津貼為低。他質疑處方如何釐清前線及有否處理確診者或懷疑確診者。他稱部分同事擔心不幸確診傳染同住家人，故租住酒店隔離，認為津貼屬杯水車薪。

消防處表示，特別為對抗疫情而履行高風險職務的消防處人員，增設一項新的「抗疫特別津貼」。釐定金額時，處方已考慮一籃子因素，包括辛勞和感染風險等，並參考其他工作相關津貼，亦設有追溯期至前年1月25日。申領發放津貼的條件，將視乎申領人員曾否於某一更次處理懷疑或確診患者來計算，符合條件的人員會以每更為單位發放。處方會持續聆聽職員意見，並按現行機制於有需要時作檢討。

第五波疫情持續嚴峻，截至上月23日，消防處約有475人染疫，當中逾150名是救護員。人手面臨挑戰，處理緊急救護服務卻急增，曾單日處理500多宗染疫個案。現時處方承諾，在92.5%的緊急召喚服務中，救護員可在12分鐘內抵達現場，達標率近日卻一度下跌至36.19%。

明報記者 施晉宇

（新冠疫情）