社團代發內地物資 當局未答涉及公帑分發準則

商經局連日發新聞稿公布內地供港醫療物資的情况，但未說明分發準則。本報昨再查詢局方，關於供港物資涉及公帑、如何監察物資去向等，當局未正面回應，局方回覆稱，由國家捐贈的中成藥，部分派發給醫管局轄下中醫診所治療的人士及在隔離設施的確診者，部分透過民政事務局及經抗疫連線等社團派發；部分快速抗原測試包由政府各部門派給各區市民、指定高風險及特定群組。

「抗疫連線」昨日上載影片「報告」工作內容，表示從政府獲得的內地供港物資，包括口罩、酒精搓手液、快速測試劑、中成藥等，已分發到18區，亦特別派發給深水埗蘇屋邨清潔員及保安員。

機構派未註冊中成藥被議員質疑

另外，不同機構派發的中成藥「連花清瘟膠囊」與市面出售版本不一，衛生署早前指其中兩款為未經註冊藥品，按中成藥註冊名單，僅得「以嶺連花清瘟膠囊」1款在名單上。立法會「與預防及控制疾病相關的附屬法例小組委員會」昨日會議上，何君堯質疑連花清瘟膠囊仍未獲批為本港註冊藥物，食衛局副局長徐德義回應，所有藥物有註冊程序，若藥物已獲註冊，可極力爭取運輸到港。

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