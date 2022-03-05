內地照顧員冀日內抵港 訓練3日上陣

啟德郵輪碼頭二樓兩個登船大堂及地下設共1200套醫療牀，由社署管理，並由專職服務機構提供醫療支援及照顧服務。安老事務委員會主席林正財表示，啟德設施短期內可啟用，由內地臨時合約照顧員負責照顧，並會接收確診安老院友，免他們染疫後繼續留在院舍。

羅致光稱，已啟用的兩個暫託中心還未百分百使用，陸續會增服務，除了啟德郵輪碼頭的第三個暫託中心外，將陸續有其他7個暫託中心。社署回覆，觀塘彩榮路體育館及石硤尾公園體育館的暫託中心各設144個及180個牀位，至昨晨9時分別收131人及64人。

社署向內地聘用的1000名臨時合約照顧員，每月薪酬加津貼逾3萬元。羅致光形容是「招救兵」，不論本地及內地臨時照顧員，入職資格及人工一樣，盼首批內地臨時照顧員本周內抵港，但首批人數常變，「唔少人本來有興趣，但諗諗下又唔嚟」。他稱現有院舍提供每月薪酬及津貼已達3.7萬元，甚至4萬元。

社福界議員狄志遠昨於港台《千禧年代》稱，對招聘1000名內地臨時工並不樂觀，且照顧員先被安排到隔離中心，剩餘人手才到院舍，難紓緩人手壓力。

機構贈醫院環保棺木應急

另外，多間醫院殮房爆滿，環保殯葬慈善機構「毋忘愛」獲捐助購買環保棺木，供醫院放置遺體，首批20副環保棺木昨已運抵仁濟醫院 ，未來會繼續協助採購更多環保棺木供醫院應急。

（新冠疫情）