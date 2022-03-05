緊急法豁免話音落 深圳橋已駁河套 發展局：沒補充 湯家驊：先建後豁免有效

豁免工程不受港法律限制

政府上周四（2月24日）引用《緊急法》，容許政府豁免人或項目的相關許可、註冊及申請等法定要求。事隔一周，政府昨公布引用《緊急法》，授權豁免落馬洲河套區圍隔工地範圍內的工程，人員及物資受香港法律限制，而兩地工程人員同意在河套區邊境建設臨時橋樑連接深圳邊境，臨時橋樑將在工程完成後拆卸。不過，從中通社拍攝的照片可見，橋樑已見初形越過深圳河邊界駁至香港。據了解，接駁臨時橋樑的橋台平整工程已完成，本報向發展局查詢臨時橋樑施工進度為何、是否在未獲港府引《緊急法》授權前已動工，發展局稱，除昨早發出的新聞稿以外，沒有補充。

接駁橋台平整工程已竣工

行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，香港與深圳的邊界在深圳河的中間點，如橋樑從深圳興建越過邊界屬非法建築物。被問到若跨境建築物未獲書面豁免是否合法時，湯家驊說「理論上要有書面才有豁免」，但因條例列明可豁免批准，「因此即使建築物過了中間點（邊界），政務司長之後才作出書面豁免，亦是有效」。

資深土木工程師倪學仁相信臨時橋樑屬鐵橋，稱一兩天都可起到，「如果起浮橋可以更快」。他說內地很多臨時橋樑，均使用預製組件，「理論上坦克車都行到，行架普通貨車相信沒什麼問題」。惟以香港一般標準計，則應該完全不符合。他說香港的工程項目受不同部門監管，舉例稱承辦商輸入外勞需向勞工處申請，但引用緊急法，「相信會撇除所有這些規管」。

臨時醫院地底平整近完今交

落馬洲河套區興建臨時醫院的用地面積達43.3公頃，土地原先屬落馬洲創科園第一期工程項目，去年動工，正進行土地平整工程，合約期共60個月。中國鐵建負責土地平整、水電等工程，上月21日才接到通知，故調動近400人、195台機器，24小時趕工，工程已完成約八至九成，計劃今交出土地，予內地施工隊興建臨時醫院。

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