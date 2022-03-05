汀蘭居變隔離酒店限12天退房 長住客斥逼遷

三成客長住有老有少

住戶：疫熾難覓新居籲安置

汀蘭居所屬集團Tang's Living Group昨日回覆稱，汀蘭居本月31日至6月30日獲政府徵用作社區隔離設施，住戶須於本月15日或之前遷離，以便騰出整幢酒店更新硬件設備；酒店將提供430間客房供隔離。集團又指汀蘭居約三成住戶是長期住宿，將全數退還訂金及剩餘租金，並盡力協助受影響住戶入住其他酒店。

居於汀蘭居服務式住宅兩年多的馮小姐稱，約100多人長住該酒店，包括需坐輪椅的八旬長者，亦有幼童。她說現時疫情嚴峻，難以外出另覓住宿地方，有住戶在網上尋找供長租的酒店房間但不果。她批評酒店在改作社區隔離設施一事無與住戶商量，倉卒要求他們遷出，稱部分住客行動不便或在港居無定所，汀蘭居應安排他們轉到集團其他酒店入住。

馮又說，服務式住宅住客與汀蘭居簽訂的合約列明，即使提前退房，住戶亦要繳交合約期內全數租金，而現時酒店要求住戶提早遷出，卻只向他們退回剩餘租金及按金，又沒有就搬遷提供補償，認為有違合約精神。她說自己家中有長者，不願遷回免增他們染疫風險，暫無計劃遷出汀蘭居，「唔係唔合作，係無得合作」。

政府目標2萬房 半月覓7000

食衛局昨日回覆稱，至今19間社區隔離設施酒店已投入運作，提供逾7000個房間；局方正積極與其他酒店包括汀蘭居商討，增加社區隔離設施。政府上月17日推出社區隔離設施酒店計劃，特首林鄭月娥當時稱，估計共逾2萬個酒店房有機會成為社區隔離措施，可在推行強制檢測時供染疫者入住。

（新冠疫情）