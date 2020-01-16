港府派Flowflex快測包 歐盟認可FDA未授權 被指或驗出假結果 代理：FDA警告僅針對包裝

FDA周二（1日）發稿，指藍色包裝的「Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-Testing)」未獲授權及當局批准在美國發售及使用，稱該產品有「假陰性」或「假陽性」風險，並指當局已批准該公司另一款快測包「Flowflex COVID-19 Antigen Home Test」。

產品的香港代理Prenetics在其官網宣傳中稱，產品已獲美國FDA緊急授權使用及歐盟認可，但特別備註獲FDA緊急授權使用的Flowflex產品包裝為白色，本港出售及獲歐盟認可的則為藍色包裝。

宣傳曾稱獲FDA授權 已移除

Prenetics回覆本報稱，FDA的聲明僅針對包裝，而非產品安全性，並因當局發現有貿易商將藍色包裝作為平行進口貨品，非法出口到美國市場。該公司又稱，兩款快測包採用完全相同的材料及配方，並由同一家ACON工廠生產；為免有誤導之嫌，該公司在本報查詢後已於宣傳材料包括官網移除FDA字眼。

另外，美國獨立機構National Capital Poison Center指出，部分快速抗原測試的緩衝溶液或含有微量有毒化學物「疊氮化鈉」，以作防腐，並點名其中含此化學物的快測包為獲FDA批准的BinaxNow及Flowflex。

緩衝溶液疑含有毒物

美機構：正確使用風險低

文章提到緩衝溶液包裝與滴管相似，倘被誤認是其他藥物，滴入眼睛或鼻腔，又或濺到皮膚，可能導致刺激或化學灼傷。不過文章亦提醒若正確使用及棄置緩衝溶液，中毒風險很低。

（新冠疫情）