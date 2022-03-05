百佳屈臣氏限購藥品 坊間炒貴5倍 退燒藥每人最多5包 歐家榮：已促廠商增供應

稱人手極緊張 限購非缺貨

百佳昨宣布，每名顧客購買指定食品、日用品及藥物，包括米、罐頭食品、盒裝雞蛋、廁紙等，每種貨品類別限購5件。屈臣氏同樣實施限購，全線止痛退燒及傷風感冒產品，每次交易限購5件。他們重申，目前各類貨品貨源穩定，惟疫情嚴峻導致人手極度緊張，會盡力補貨上架和維持價格水平。本報向惠康和萬寧查詢，至截稿前未有回覆。

本報記者昨日在網上買賣平台發現有市民放售成藥。其中「必理痛」32粒裝在連鎖零售店的售價約84元，網上有人標價500元，換言之最高抬價近5倍。有賣家以200元放售12粒一排的「必理痛」，表示受越南朋友所託在港放售。被問及成分是否與本港註冊藥物相同，她只提供有越南文和小量英文的說明書，聲稱自己和家人都有服用。

藥房商會：供應趨穩

遊客區貨源較足

港九藥房總商會理事長林偉文表示，部分藥物過去兩天已補貨，相信月中另一批藥物空運抵港後，供應會漸趨穩定；有藥房為確保市民都能買藥「看門口」，也設限購措施，但強調本港藥物仍足夠，尤以昔日遊客區的貨源較充足。林又指，有專家早前提及「必理痛」有助退燒止痛，以致短期內出現搶購，他建議市民根據藥物成分選購，而非盲目跟隨品牌。

歐家榮表示，根據衛生署資料，本港目前有超過700種已註冊藥劑製品含有撲熱息痛成分，衛生署已就市面上出現有關藥物短缺，與供應商及製造商緊密聯繫，並要求廠商因應情况增加供應，以滿足本地市場需求。

藥劑師學會：勿亂用散裝成藥

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明提醒，選購藥物有3個原則要考慮，包括光顧有「RX」標誌的藥房、選購有包裝的藥物，及徵詢醫生和藥劑師意見；市面的散裝成藥一般無列明服用劑量、禁忌、副作用和有效日期，不建議胡亂服用。如市民想知道成藥有否註冊，可在衛生署藥物辦公室的網站查詢。

因應新冠病毒的常見徵狀，崔俊明建議市民可參考部分常見成分（見表），如撲熱息痛或布洛芬有助紓緩痛症和發燒；即使暫未能購入成藥，市民可用非藥物性的紓緩方法，例如發燒時，以冰敷、冲暖水涼，及多喝水、休息取代。

明報記者

（新冠疫情）