拆局：夏寶龍促港官「勇於擔當」 譚耀宗：「提醒」要改善

夏寶龍前日在會議說，中央全力支持特區政府加強防疫抗疫的統籌，切實履行好主體責任，港府負責官員要勇於擔當。他又說，各界要團結，發揚「鬥爭精神」，「懲治反中亂港分子抹黑攻擊、散布謠言、製造恐慌」等言行。

劉兆佳：屬嚴厲警告 「很多地方做不好」

譚耀宗說，港府官員作為第一責任人，在抗疫上扮演重要領導及決策角色，今次夏寶龍的措辭，反映中央看到香港出問題。他說不知道夏寶龍是否「不滿意」港府官員，但肯定是認為要改善，是「提醒、忠告」。劉兆佳則說「不覺得屬溫馨提醒」，稱今次是「嚴厲警告」，認為中央覺得香港在抗疫上有很多地方做得不好。

譚耀宗亦撰文提醒各界「抵制謠言、團結抗疫」。他說早前有網上謠言指立法會正審議「禁足」法例，明顯是有心搞亂，形容是「反中亂港」行為，必須警惕及執法。

梁美芬：中央可按國安法主導港抗疫

建制派對港府抗疫表現的不滿已宣之於口。經民聯梁美芬說，香港已把疫情輸到廣東，若情况繼續，屬威脅國家安全，必要時可引《港區國安法》第三條「中央人民政府對香港特別行政區有關的國家安全事務負有根本責任」，改由中央主導香港抗疫工作。她批評港府抗疫兩年，至今仍沒有時間表、路線圖、預案，「不能接受」。

實政圓桌田北辰說，輝瑞最近有一款治療新冠的口服藥物Paxlovid，已問了官員多次有否買到，至今未有正面回應。

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