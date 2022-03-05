初選案12人因疫缺席提訊 再押後4．28

47名被告之中，昨日只有35人到庭應訊，12名缺席者包括鍾錦麟、徐子見、毛孟靜、李嘉達、朱凱廸、張可森、尹兆堅、郭家麒、何桂藍、林卓廷、岑敖暉和李予信。辯方透露，獲准保釋的李予信驗出對新冠病毒初步陽性；至於其餘還押者，據悉正接受病毒檢測和隔離檢疫，故未能出庭。另外，林卓廷昨晚透過facebook表示，雖然囚犯確診數字上升，但林沒有染疫。

官准獲保釋者減報到次數

本案有14人獲准保釋，辯方以疫情嚴重為由，申請豁免保釋條件，包括減少部分被告到警署報到的次數，獲羅官批准。此外，為李予信提供人事擔保的母親屬於密切接觸者，彭卓棋的母親亦初步確診，羅官下令豁免兩名人事擔保人到庭。

開庭前後，不少被告與旁聽席的親友交流。一名女童向本月生日的梁國雄稱「長毛伯伯生日快樂、小心身體」，劉頴匡向親友說「入多啲口罩同A4信封唔該」，黃子悅亦向眾人舉起心形手勢。

【案件編號：WKCC813/21】

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