法院再停擺 停大部分聆訊逾月 大律師會關注羈留者權益 親友：添折磨

涉陪審團審訊重新排期 已開審案件可繼續

司法機構昨公布法院未來逾一個月的最新安排（見表）。刑事案件方面，涉及陪審團的審訊將重新排期，不過已開審案件可以繼續，涉及還押被告的判刑亦會繼續。至於民事案件，早前已展開的審訊可以繼續。案件須視乎法庭命令，透過書面或遙距聆訊處理，否則重新排期；如法院認為案件涉及緊急情况，亦會開庭審理。

大律師公會主席杜淦堃表示，現時疫情嚴峻，要在平衡公眾健康及有關持份者權益中取得平衡，是複雜的決定。被問到有被告長期羈押，並因懲教署「鎖倉」安排無法與律師會面，他表示該會已就羈留者權益的問題去信懲教署長反映意見，並會在適當時候向司法機構提供意見。

律師會：民事案遙距聆訊趨普遍 免積壓

律師會會長陳澤銘表示，法律界有名言「遲來的正義不是正義」，審訊延期肯定影響刑事案的被告福祉，但公眾健康同樣重要，法院「停擺」是無奈之下的方法。比起兩年前，他認為司法機構現時準備較充分，不少案件以電子文件冊存檔資料，以遙距聆訊處理民事訴訟愈見普遍，可避免案件積壓。

綜合大律師和事務律師表示，兩年前較多反修例案件在裁判法院積壓，大規模「停擺」容易釀成混亂，惟近期不少法官主張以書面陳辭處理程序，做法比以往靈活。有律師說「每間chambers（律師行）都有一兩宗確診」，不少懲教院所和法院已出現疑似傳播鏈，質疑今次法庭的新安排來得較遲。

初選案被告女友：有心理準備重開無期

民主派初選案被告劉頴匡的女友Emilia表示，疫情未到高峰，懲教署已叫停親友探訪，估計法庭「停擺」逾一個月後，可能重開無期，「當局要抗疫行先，我都有心理準備」。她說，劉頴匡在「鎖倉」其間無法外出「放風」，須獨自羈留，相當消磨意志，而司法程序延誤是另一種折磨。雖然兩人短期內無法面對面聊天，但她會繼續寫信給男友，亦會張羅生活物資帶進獄中，「希望他明白我的關心」。

明報記者

（新冠疫情）