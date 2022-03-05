7%染疫童患嘶哮症 專家籲留意病徵

收緊兒童「疫苗通行證」 須打三針

據最新接種安排，已打兩針科興的12至17歲青少年應於打第二劑後3個月可打第三針；已打兩針復必泰的12至17歲青少年則應於打第二針的5個月後打第3針復必泰，或可選科興。

政府因此調整「疫苗通行證」要求，4月30日至6月29日期間（第二階段），12至17歲人士如打首針滿6個月，須打第二針才能用「疫苗通行證」；至6月30日或之後（第三階段），如打第二針滿9個月，須打第三針才能用「疫苗通行證」。

危險病徵包括抽筋及呼吸「嘻嘻」聲

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆昨在港台《千禧年代》稱，按衛生署資料，目前約一成住院患者為兒童，至昨日有3萬多名兒童染疫，當中約2000人入院。他表示研究團隊審視其中1300人情况，發現發燒及抽筋病徵比例「都唔低」，約12%；7%患「嘶哮症」，即上呼吸系統受損、氣管潰爛致容易卡痰等，建議政府做好分流管理，令有需要兒童可盡快住院，其他染疫童則鼓勵從社區得支援。他提醒家長留意兒童有否危險病徵，例如抽筋或呼吸時聽到「嘻嘻」聲。

（新冠疫情）