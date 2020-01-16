德朗邨3廈強檢揭691宗 再封另3座

昨5廈完成圍封檢千宗 陽性率14%

昨日本港有5幢大廈完成圍封強檢，共7195人檢測，發現1016宗初步陽性，陽性率14.1%。

除德瑩樓，其餘4幢大廈有2幢陽性率逾一成，分別為元朗天耀（二）邨耀泰樓， 約1320人檢測，發現232宗初陽及23宗不確定，陽性率達17.6%；沙田乙明邨明耀樓則有約2600人檢測，371宗初陽及32宗不確定，陽性率14.3%。

另外2幢陽性率較低大廈為葵涌石籬（一）邨石安樓，約1570人檢測，有144宗初陽，陽性率9.2%；青衣美景花園第6座，540人檢測，有39宗初陽，陽性率7.2%。

除九龍城德朗邨3幢大廈，沙田瀝源邨祿泉樓、將軍澳嘉悅第1座及第2座昨亦因污水陽性須圍封強檢。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨在疫情記者會表示，近日圍封強檢行動中，每座大廈均發現大量個案，可能代表大廈內出現隱形傳播，並或已持續一段時間，局方會將經圍封強檢找出的個案盡量送往隔離設施，以避免大廈內出現進一步傳播。

（新冠疫情）