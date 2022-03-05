快測呈報平台啓用無期 歐家榮：需完善防市民私隱被盜

歐家榮昨在疫情記者會表示，網上平台現由衛生署資訊科技部門籌備，暫時未能提供確實推出時間。至於能否如他早前所言，在本周內推出平台，他回應說「希望能夠盡快推出」。他解釋，平台涉及身分認證細節，如快速抗原測試呈陽性的市民須上傳身分證、檢測陽性的照片，要確保平台「完善」，不涉及私隱或其他問題，亦要防止市民被盜用身分。

他又稱，預計網站推出初期有大量市民呈報個案資料，因此希望開放平台的時候不會引起混亂，同時盼在技術層面上可以完善平台，包括能夠順暢發出檢疫令及隔離令，重申同事將會繼續測試網站。

稱設追溯期助後補病假證明

被問到現時快速抗原測試呈陽性的市民應如何獲得證明時，歐家榮回應稱，網上平台將設追溯期，在2月26日或以後呈陽性的患者可在平台推出後提交個人資料，政府將透過短訊向上述人士後補病假證明等，有需要的市民可在平台上領取文件，詳情將在平台推出後公布。他指出，日後或會抽樣安排呈報陽性結果的市民做核酸檢測。

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