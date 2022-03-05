留醫者破7000 人屍迫爆急症 稱雙位數遺體滯留 伊院醫護：屍橫遍野

本港昨增136名29至102歲染疫者離世，當中73人來自院舍，97人沒接種紀錄，另有打3針的89歲、患多種長期病男子。至於3個未滿65歲死者，全住在院舍，其中最年輕的29歲男子住在殘疾院舍，2月23日晚因發燒、氣促入瑪嘉烈醫院急症室，前日下午離世。滯後公布死亡個案則有52宗。

千人滯急症 牀與牀零距離

另外，醫管局昨公布有7360人留醫，隔離病牀使用量為86.8%。不過，有醫生透露上述留醫數字未反映滯留急症室人數，周三（2日）晚11時59分有1772名染疫者在急症室，當中伊院最多，有457人。

兩名伊院急症室醫護向本報稱，過去數天一直有400多名病人在急症室等候最少8小時，情况比上周更嚴重。本報獲得一張前日拍攝的急症室圖片，可見一排排病牀幾乎密鋪病房，牀與牀之間「零距離」緊貼，幾乎毫無空間讓醫護通過，有醫護形容如解鎖方塊遊戲「Unblock Me」密集。

伊院400多人等候最少8小時

醫護：仍有無病徵者到急症

伊院急症室醫生A（化名）向本報稱，大部分在等候的病人均從老人院來；另有伊院急症室護士X（化名）稱急症室內不少病房都佈滿密密麻麻的牀，「到𠵱家仲係一啲冇病徵嘅人，就嚟睇醫生，等咗兩三個鐘就喺度發爛渣，其他人等咗兩三日都未上到病房，等到死」。

除了等入院的病人把急症室擠得水泄不通，未及送到公眾殮房的遺體仍被暫放於醫院急症室的不同角落。伊院急症室醫生A稱，估計約有20具遺體被放在急救房地下，形容「成地都係屍」，更說在急症室放置最長的遺體，已等了一周仍未被轉移到公眾殮房。另一伊院急症室醫生則表示，部分遺體放在急救房，「生死醫護，共冶一爐，行都行唔到」。

「打包」公衆地方做 警病人旁認屍

護士X則說，目前估計約有50具以上、在急症室離世的新冠病人遺體分佈在醫院內的急症室殮房、小手術室及醫院殮房。該護士稱近期天氣回暖，「其實（屍體）呢排（在室溫）6個鐘以上開始已經有問題」，又稱「好崩潰，即係，到𠵱家都會記得屍體臭……我哋可以做嘅就係用位置塞……首先打包程序已經被迫喺公眾環境做，普通人已經會見到點處理，已經無私隱可言」。X又說，現在甚至會出現病人在急救房，被遺體圍繞着，有時警察需到急症室確認死者身分，亦只能在病人旁邊進行，「一開，屍斑、硬、臭就一定有」。

盡力將遺體放殮房 護士：已心灰

另外，聯合醫院有急症室護士表示，前日在急症室的遺體已經堆積到接近40具，部分被放在急症室外的通道，僅用數塊圍板隔開，甚至有同事見過有血水流出。昨晚其同事盡量把遺體放入殮房非冰格位置，「叫做有個房間放置，唔使放走廊咁慘」。該護士說「已經心灰」，又說「好唔尊重先人，但我們想不到可以點做，無能為力」。

醫管局總行政經理李立業稱，各聯網會協調員工到急症室增加支援，又稱急症室醫護「守在最前線」，感激他們堅守崗位。他又表示，不同醫院會陸續加裝放遺體的冷凍貨櫃，估計可臨時增約500個位。

明報記者

（新冠疫情）