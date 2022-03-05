學者倡針對強檢滿50歲 呈陰性即安排打針

料將一半人染疫 毋須全民折騰

區結成昨於facebook表示，既然全民強檢箭在弦上不得不發，應善用珍貴資源，反正屆時香港應已有一半人自然感染。區認為，「與其兵荒馬亂地全民折騰」，不如針對50歲以上人口和所有院舍舍友檢測及配合打針。他又稱，青衣「方艙醫院」可用來做支援院舍設施，哪間院舍有嚴重爆發，即將其院友撤到方艙醫院診治兼隔離。

除控制第五波，控疫退場亦惹關注。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆昨在港台《千禧年代》表示，須待Omicron變種病毒死亡率跌至千分之一以下才開始退場，雖然最終也是要與病毒共存，但若香港如美國般過早與病毒共存，應會有2萬人死。

劉宇隆：聞國家思退場 港可成案例

劉說，數周前有人跟他說國家正思考如何退場，他認為如國家在夏天於數個城市試行具亞洲特色與病毒共存，香港「是幾好的案例」供國家參考。他說新加坡現採用具亞洲特色的與病毒共存策略，形容「有板有眼、有秩序、能上能落」，能有效減低死亡率。

（新冠疫情）