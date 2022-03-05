院友首兩針科興間距縮至21日 康復者4周可打

滿60歲第二針後3月可再打

截至昨晚8時，撇除3至11歲人口，約605.6萬人已打第一針，佔人口比例89.9%。政府昨宣布縮短打針相隔時間，包括已打兩針科興或復必泰的滿60歲者，打第三針時間由第二針後6個月減至3個月；5至17歲首兩針復必泰間距由12周減至8周；12歲以下免疫力弱兒童打兩針科興或復必泰後，相隔4周可打第三針。上述群組3月5日起可預約。

至於已打兩針的12至17歲青少年，3月11日起可預約第三針。打兩針科興青少年，第二針後3個月可打第三針科興或復必泰；打兩針復必泰青少年則在第二針後5個月可打第三針科興或復必泰。年滿12歲免疫力弱者打第三針後3個月可打第四針，此群組3月21日起可預約。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，目前染疫後需隔90日才可再打復必泰，觀乎英國、美國、新加坡、澳洲做法，香港應縮短至確診後4周便可接種。

安老院方面，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在港台《千禧年代》表示，不論院舍有否爆發，都應安排院友打針，院友感染及退燒後一個月內已可打針，不應用此藉口推遲。日前港大微生物學系講座教授袁國勇到一間院舍發現部分院友咳嗽，只為快速測試陰性及無病徵院友打針，劉宇隆認為無人會快速測試或檢測呈陰性才打針，「在公共衛生層面無咁嘅事」。袁國勇昨回覆稱，為體內有大量病毒抗原的染疫者打針有何好處或危險，無人有相關人類數據，並稱病人可能因疫苗出現嚴重併發症，多於新冠病毒。

逾90校申外展 料惠140校

公務員事務局長聶德權在《千禧年代》則稱，有學校牽頭申請在社區會堂或校舍為當區其餘學生提供外展接種，教育局已接到逾90間學校申請外展到校接種，估計逾140間學校受惠。

（新冠疫情）