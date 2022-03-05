聞安老院爆疫 打針機構拒上門 今波死者逾半院友 院舍批不人道 林正財：政府正理順

前日多46間院舍現個案，涉34間安老院及12間殘疾院舍的552名院友及187名職員，第五波累計755間院舍涉疫。全港有72%安老院涉疫，9800人染疫院友佔整體院友13%，302間院舍至少爆發10宗個案。全港約60%殘院涉疫，3100名染疫院友佔17%，100間院舍至少有10宗個案。

72%安老院近萬人涉疫 院舍接種率45%

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，安老院友感染後死亡率很高，高於一般市民及長者，至少680名安老院友染疫亡，佔第五波逾半死亡個案，籲長者尤其院友盡快打針。社署回覆稱，截至3月3日約3.5萬名安老及殘疾院舍院友已打首針，接種率約45%。

公務員事務局長聶德權昨在港台《千禧年代》稱，盡量提高安老院接種率，未來兩周會安排外展隊到全港安老院，隊伍現包括9個醫療機構及部分來自私營機構的醫護；即使有個案的院舍亦有醫護願到場，當局會提供足夠保護設施及支援。

被指拒上門 卓健：已積極商最佳外展時間

不過，院友家屬梁先生在同一節目稱，其住慈雲山院舍的父親3月2日原獲安排打針，但院舍臨時告知醫療機構因疫情及政策轉變暫不上門，父親「等等吓變咗陽性」。安老服務協會主席陳志育說，其經營的慈雲山紫雲間沁怡護養院本月獲安排打針，涉百多院友，但卓健醫療以院舍爆疫為由拒上門。陳說，有其他機構暫停到爆疫院舍打針，「等安老院無疫情先打（針）？這是人道問題」，機構必須克服困難，形容打針是「救人」，政府應派醫護不分日夜為院友打針。

卓健醫療沒回應是否曾拒到上述院舍打針，稱近日疫情嚴峻，主動與相關團體緊密溝通，力求安排最適切接種時間，已積極與慈雲山紫雲間沁怡護養院共商最適合外展接種時間（見另稿）。

歐家榮表示，坊間誤以為當院舍爆發時不可打針，形容為謬誤，如院舍有個案或爆發，沒染疫院友仍可打針，甚至迫切需要盡快打針；打針前毋須檢測，沒病徵及合適者便可打針。對於有私營醫療機構拒到爆疫院舍，歐說會透過社署將資料告知機構，冀透過長者健康服務加強院舍到診醫生或其他人上門為院友打針。

林正財：增裝備風險可控 衛署：爆疫更應打

林正財表示，知悉有私營醫療機構因擔心醫護感染風險拒到爆疫院舍打針，但他相信只要加強防護裝備「風險是可控」，另提到一度誤傳衛生署不准到爆疫院舍打針，後來已澄清。他說，有院舍爆疫嚴重，院長擔心，也無暇處理接種事宜，因而暫不想醫護上門。他說院舍接種安排本已繁複，加上多間院舍爆疫，令情况更複雜，政府已在理順安排及各方溝通，冀盡快幫院友打針。

立法會社福界議員狄志遠稱，不少個案指原有醫療人員到院打針，得悉個別院友陽性便不去，政府責無旁貸，應承擔責任及安排外展隊上門。

明報記者

（新冠疫情）

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