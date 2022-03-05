聞安老院爆疫 打針機構拒上門 今波死者逾半院友 院舍批不人道 林正財：政府正理順

【明報專訊】第五波新冠疫情兩個月令逾七成安老院近萬長者染疫，即使政府不停「谷針」，整體院舍接種率僅約45%，有院舍負責人稱有私營醫療機構拒赴爆疫院舍，「等安老院無疫情先打（針）？這是人道問題」。安老事務委員會主席林正財稱知悉有機構因擔心醫護感染而拒到爆疫院舍，相信只要加強防護裝備，風險可控，並說院舍爆疫令接種安排更複雜，政府已在理順安排及各方溝通。衛生防護中心稱坊間誤以為當院舍爆發時不可打針屬「謬誤」，沒染疫院友仍可打針甚至須盡快打。
前日多46間院舍現個案，涉34間安老院及12間殘疾院舍的552名院友及187名職員，第五波累計755間院舍涉疫。全港有72%安老院涉疫，9800人染疫院友佔整體院友13%，302間院舍至少爆發10宗個案。全港約60%殘院涉疫，3100名染疫院友佔17%，100間院舍至少有10宗個案。
72%安老院近萬人涉疫 院舍接種率45%
衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，安老院友感染後死亡率很高，高於一般市民及長者，至少680名安老院友染疫亡，佔第五波逾半死亡個案，籲長者尤其院友盡快打針。社署回覆稱，截至3月3日約3.5萬名安老及殘疾院舍院友已打首針，接種率約45%。
公務員事務局長聶德權昨在港台《千禧年代》稱，盡量提高安老院接種率，未來兩周會安排外展隊到全港安老院，隊伍現包括9個醫療機構及部分來自私營機構的醫護；即使有個案的院舍亦有醫護願到場，當局會提供足夠保護設施及支援。
被指拒上門 卓健：已積極商最佳外展時間
不過，院友家屬梁先生在同一節目稱，其住慈雲山院舍的父親3月2日原獲安排打針，但院舍臨時告知醫療機構因疫情及政策轉變暫不上門，父親「等等吓變咗陽性」。安老服務協會主席陳志育說，其經營的慈雲山紫雲間沁怡護養院本月獲安排打針，涉百多院友，但卓健醫療以院舍爆疫為由拒上門。陳說，有其他機構暫停到爆疫院舍打針，「等安老院無疫情先打（針）？這是人道問題」，機構必須克服困難，形容打針是「救人」，政府應派醫護不分日夜為院友打針。
卓健醫療沒回應是否曾拒到上述院舍打針，稱近日疫情嚴峻，主動與相關團體緊密溝通，力求安排最適切接種時間，已積極與慈雲山紫雲間沁怡護養院共商最適合外展接種時間（見另稿）。
歐家榮表示，坊間誤以為當院舍爆發時不可打針，形容為謬誤，如院舍有個案或爆發，沒染疫院友仍可打針，甚至迫切需要盡快打針；打針前毋須檢測，沒病徵及合適者便可打針。對於有私營醫療機構拒到爆疫院舍，歐說會透過社署將資料告知機構，冀透過長者健康服務加強院舍到診醫生或其他人上門為院友打針。
林正財：增裝備風險可控 衛署：爆疫更應打
林正財表示，知悉有私營醫療機構因擔心醫護感染風險拒到爆疫院舍打針，但他相信只要加強防護裝備「風險是可控」，另提到一度誤傳衛生署不准到爆疫院舍打針，後來已澄清。他說，有院舍爆疫嚴重，院長擔心，也無暇處理接種事宜，因而暫不想醫護上門。他說院舍接種安排本已繁複，加上多間院舍爆疫，令情况更複雜，政府已在理順安排及各方溝通，冀盡快幫院友打針。
立法會社福界議員狄志遠稱，不少個案指原有醫療人員到院打針，得悉個別院友陽性便不去，政府責無旁貸，應承擔責任及安排外展隊上門。
明報記者
（新冠疫情）
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