逢港人掃貨潮 貨品清空漲價 光顧超市無得揀 聲請者購糧難上難

每月1200元食物券 不能工作

來自東非的滯港免遣返聲請人A先生表示，今波疫情令他和其他聲請人的憂慮比過去兩年更甚，「每日過千、過萬個個案！現時疫情跟之前的情况不同。我們沒有錢去私營診所，（一旦確診）只有去公營醫院這個選擇，但醫院已爆滿，我們也擔心（免遣返聲請人）到醫院後的處理優次」。

他指部分聲請人居於劏房，一個單位廿人同住，要共用廚廁、冲涼房及走廊等，為減低感染風險，他們長時間留在房間，也暫停社交接觸。他們也沒額外金錢購買快速測試包，若有不適或懷疑確診，除排隊檢測，只能向教會或非政府組織求助。

無錢買快測包 援助機構停運

超市近日出現搶購潮，A先生表示，政府現時透過香港國際社會服務社（ISS）提供每月1200元超市食物券援助，「我們只有去超市購買（食物）這一選擇」，惟眼見貨架被清空，加上部分食品因供不應求加價，他們只能在外出時盡量一次過「買到什麼就買什麼」。A又提到，部分住劏房的聲請人平日用石油氣煮食，但援助機構的辦公室暫停運作，他們無法收取平日以現金派發的300元雜費援助金買石油氣。

團體倡政府循八達通派津貼

買不到糧食，又無法煮飯，這群免遣返聲請人只能向教會及非政府組織求助，獲取罐頭食物，A先生和其他聲請人希望更多有能力的慈善團體和組織能提供協助，讓他們安渡今波疫情。一直幫助免遣返聲請人的Justice Centre形容「第五波疫情的高峰期正在醞釀一場人道危機」，希望政府能改為透過八達通發放食物津貼，並呼籲市民為他們提供基本所需及援助。

明報記者

（新冠疫情）