港鐵縮班 「倘惡化或關站」 逾百巴士線今停 工會：倘壞車或再增

5間巴士公司今起至本月16日調整服務，其中九巴至前日累計逾2000名員工確診或檢疫，車務員工佔逾1500人，今起將有88條路線暫停，46條維持有限度服務。截至3月1日，新巴城巴今起逾80條巴士線調整班次，連同之前已暫停路線，累計共19條路線暫停。新大嶼山巴士早前亦已暫停部分路線。

港鐵相關員工1700確診

港鐵截至昨日錄得逾1700宗員工和承辦商人員確診，日前已宣布今起調整列車服務。港鐵稱，因人手不足，屯馬線昨早繁忙時段班次延長1至1.5分鐘，下午繁忙時段延長40秒，多個車站客務中心一度關閉。若情况惡化，港鐵或再調整列車班次或關閉個別人流少的車站等。

北角紅磡啟德港內線將全停

天星小輪和新渡輪日前已暫停部分航線和縮減航班，富裕小輪「中環—紅磡」線昨起停運，「北角—觀塘—啟德」線本月8日起亦暫停服務，即北角碼頭、紅磡碼頭、啟德跑道公園碼頭的定期港內線航線全將暫停服務。

九巴工會：返工等確診 同事氣餒

汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰說，幾條由尖沙嘴碼頭開出的路線均屬熱門路線，停駛對乘客影響大，「要搭多一程車」。他又指很多維修人員染疫，「電器組十幾廿人中晒」，倘有壞車，無人修車，或令暫停路線再增加。他指有車站休息室有7至9人染疫，質疑出現傳播鏈，又稱現時「返工等確診」，同事感氣餒。

替代路線部分需轉乘港鐵

熟悉巴士路線的前油尖旺區議員陳嘉朗表示，九巴暫停1號巴士，黃大仙竹園邨的長者無法直接前往尖沙嘴，或要步行至黃大仙或樂富港鐵站，並指城巴新巴早前已暫停5X，再停2號巴士，大坑居民僅餘914號過海車，非常不便。而梨木樹往尖沙嘴的36X停駛，九巴建議由往葵芳的36M替代，意味乘客需再改乘港鐵。

本身是港鐵車長的葵青區議員梁志成認為，車站運作較「自助式」，可放棄客戶服務，維持車站開放，有需要時由其他車站抽調人手。

明報記者

（新冠疫情）