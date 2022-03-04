陳帆：冰鮮肉供應 多平日八成

食物及衛生局副局長徐德義昨日亦在記者會表示，近日見食品需求大增，出現搶購情况，以前日為例，內地供港的蔬菜超過2400公噸，冰鮮家禽逾16萬隻，已達平日供應量；冰鮮豬肉貨量為平日內地供應量的1.9倍，創了新高，而上水屠房亦正籌備盡早恢復屠宰服務。徐德義又稱，本港食米存貨量足夠巿民一個月食用，冷藏肉一般有約3個月的庫存，幾間大型超級市場管理層亦表示會調配人手補充貨架，呼籲市民毋須擔憂。

試行內地司機港碼頭卸貨

陳帆昨於港台節目《千禧年代》表示，政府透過陸路、水路及鐵路確保內地供港貨品穩定，上水屠房感染影響豬肉供應，營運商已從內地抽調人手，望盡快回復鮮肉供應，相信豬價將會回落。他又呼籲公眾毋須搶購食物，並稱前日開始鐵路運輸食品，現時一班，日後可加至4班，並會試行讓內地司機從內地取貨後，直接到葵青貨櫃碼頭、香港國際機場及屯門內河碼頭共3個接駁點卸貨。

業界：罐頭供應夠3個月

港九罐頭洋酒伙食行商會主席葉本良在同一節目稱，本月內會有幾百萬罐頭到港，罐頭及食米供應量可應付2至3個月需要，強調各類糧油雜貨供應充裕。他指出，大部分罐頭現可經水路由內地到港，而業界已做好準備，即使「封城」亦有充足罐頭。

佳寶食品超級市場老闆林曉毅表示，近期生意多一倍，公司已貯藏約3個月貨量，但因實施嚴謹健康政策，員工不適亦不可上班，故整體人手較平日少三成，致近日未能及時補貨上架。

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