多藥房必理痛漂白水售罄 一公升消毒酒精索價280

記者昨中午到荃灣區走訪10間藥房，人流稍多，但不用排長龍。有不少街坊詢問必理痛、漂白水、消毒酒精有否存貨，多間藥房均已售罄，僅餘一間藥房有一公升裝消毒酒精及3.78升的大支裝漂白水。一公升消毒酒精售280元，漂白水則售58元。有長者各購一支，嘆「呢度300幾蚊，以往只需百幾蚊支（酒精）」，惟「無都要買」。記者相隔一個多小時再重返該店，消毒酒精已售罄，漂白水尚有幾箱未開啟。

購買者：昔百多元 無都要買

另一間藥房50毫升消毒酒精售20元， 600毫升漂白水售15元 ，記者事隔一小時再去該藥房，一箱消毒酒精已沽清，職員要再開箱。記者以顧客身分查詢，藥房職員引述供應商稱，不是消毒酒精缺貨，而是缺樽，因此只有小樽裝的消毒酒精供應。至於其他藥房，有藥房的防疫物品貨架將近清空，只餘小量消毒濕紙巾及不知名品牌的消毒藥。有職員稱，不知何時才有貨供應。

荃灣居民李先生在藥房門外，看一看價錢便離去。他認為愈貴的東西需求愈大，日用品要用便買，不過會到不同地方比較價錢。年逾七旬的文太到藥房購買連花清瘟膠囊，稱最近因疫情總是「提心吊膽」，才外出購防疫用品。她又說老人家沒收入，「好淒涼，樣樣都加，疫情不買又不行」。

港九藥房總商會理事長林偉文回應查詢稱，現時並非缺貨，他們每周都補貨，漂白水及酒精均有貨，惟人們同時購入同一類貨物，以致貨物來不及上架和補貨。

業界稱只來不及補貨 炒貴離譜

記者向林偉文查詢消毒酒精售價，他稱一公升酒精往日不超過100元，直言個別店舖「價錢漲了一兩倍，正常不用賣這麼貴」，知悉部分店舖入貨價因運輸成本上升而增加，「但怎樣都不會像你說的如此貴，如此離譜」。

（新冠疫情）