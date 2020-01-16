援港物資撥抗疫連線 局方未答準則 連線：地區人士助派重災區 民主派：交建制團體貶區會

抗疫連線近日協助民政事務總署在各區派發中央供港物資，包括快速測試劑及中成藥，連日來亦獲其他本地和內地機構捐贈物資及捐款（見表）。本報向商經局查詢指明由抗疫連線派發中央供港物資的準則、有否監察抗疫連線派發物資和確保向較有需要者派發，截稿前未回覆。

徐德義：多渠道派3款中成藥

食物及衛生局副局長徐德義昨稱，獲中央支持，短時間內協調3款在內地廣泛使用的抗疫中成藥運送抵港，包括「連花清瘟膠囊」、「金花清感顆粒」和「藿香正氣片」，正透過多方面渠道把抗疫中藥分發給有需要市民，包括透過社區團體派發、分發予在社區隔離設施人士及「圍封強檢」行動居民。另政府亦將透過醫管局18區中醫診所分發相關中成藥。

陳振彬表示，民政事務局上周提供予抗疫連線的180萬套快速測試劑已全數分發，被問派發準則，他稱重點向污水樣本呈陽性的大廈、保安員和清潔工等派發，亦會向約200間安老院舍派發。他說開街站並非主要派發途徑，大多透過地區人士、義工協助送上門，亦正聯絡部分業主立案法團合作，向全幢大廈住戶派發。他表示，其他機構捐贈的物資正陸續抵達，抗疫連線亦已訂購30萬套快速測試劑，若向上述重點對象派發後有剩餘，會在網上讓市民申請，形容所得物資「有幾多派幾多」。

捐款有剩將設基金助患者

至於如何確保捐款用得其所，陳說，會計安排上「到時會有番條數」，「派到尾」若捐款有剩，將成立基金協助新冠患者，正商討細節。

助派區議員：現較缺退燒藥

部分建制派議員有接收抗疫連線的快速測試劑，其中立法會議員、九龍城區議會主席楊永杰說，截至周二，由抗疫連線接收共30萬個快速測試劑，會按疫情嚴重程度向區內大廈派發，暫已向常樂邨、紅磡邨及家維邨每戶派發一份，亦計劃派予馬頭圍邨、真善美邨、啟晴邨及德朗邨等。他說，現時每日均有200多人求助物資，但他們現時較缺的是退燒藥。

民建聯立法會議員李世榮稱，不掌握確實由抗疫連線接獲的物資數量，但連同其他捐贈，會將快速測試劑派發予透過熱線聯絡他們的陽性患者，至今已向約2000人派發，另會轉贈區內安老院舍、非政府機構等，亦透過大廈法團或管理公司派予保安員及清潔工，但要「睇餸食飯」，暫較難向全幢大廈所有居民派發快速測試劑。

民主派區議員稱未收物資 「市民欠的是安心」

大埔區議員姚鈞豪則稱，第五波疫情至今未收過任何政府分發的物資，但與快速測試劑及中藥相比，不少求助確診居民更需其他藥物、食物，以及清晰隔離指引；至於無確診市民，欠缺的是「安心」，擔心若封城不可外出購物，相信實際上不太缺物資。他認為，中央供港物資交予建制派團體分發，是貶低區議會的動作，但快速測試劑不難買，不覺得中央供港的快速測試劑及中藥有用，現時港人均要「自救」。

明報記者

（新冠疫情）