醫局稱氧氣樽「流轉有問題」 伊院醫護：試過無貨

兩病人院外「洗肚」

明愛：按臨牀情况 盼理解

另外，本報日前接獲消息，指明愛醫院有腎病病人需在戶外「洗肚」，明愛醫院發言人昨日回覆本報查詢時無否認說法，稱院方翻查紀錄，前日有兩名需接受家居腹膜透析治療的病人到急症室求診。病人在等候治療或安排入院期間，需更換透析液，急症室遂安排腎科專科護士到場協助，專科護士檢視現場環境及病人情况後，認為適合以無菌技術協助病人更換透析液，有關病人現已入院治療。該院發言人稱，盼公眾理解近期急症室求診大增，醫護會按病人臨牀情况，提供合適治療和護理。

稱氧氣頭不夠分曾「一開四」

伊院醫護：憂氧濃度不足

有伊利沙伯醫院急症室醫護表示，在病房中，牆壁有不少接駁中央氧氣的「氧氣頭」，「那些氧氣理論不會斷，因為有個大氧氣倉」，但目前病房內比原訂設計加了不少牀，「氧氣頭」不夠分給新病人，曾見過4人共用同一個氧氣頭，「變相未必畀到足夠濃度」。

該醫護又指，現時不少病人身處大堂、「僭建出來的地方」，並非靠牆，他們只能用可移動的氧氣樽，「假設最高濃度，（每個樽）用45分鐘『乜都無』」。該醫護指前幾日晚上急症室被醫院藥房通知，「全個醫院流動氧氣樽無晒貨」；當晚醫護都很慌張，「氧氣真係好重要，真係變差嘅病人，無足夠氧氣可能會死」。他指當晚不少護士被抽調「mon住（病人）」，「見到邊個血含氧量下降，立刻畀（氧氣）佢，真係好似打仗咁資源不足」。

明愛醫院亦有醫護表示，急症室曾現氧氣樽不足，「有時候夜晚比較嚴重，早上refill情况先改善」；另有時不夠人監察氧氣樽和及時更換，情况「極之不理想」。該醫護亦得悉，昨晚院內有其他病房借出氧氣樽予急症室。

李立業：正理順物流程序

李立業昨稱，無公院出現氧氣供應問題，但部分病人在無中央氧氣供應的病房，需用管狀氧氣，「用完之後要補充，牽涉物流程序」，而氧氣樽流轉出現問題，正理順物流程序。

（新冠疫情）