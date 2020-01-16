隔離期內再有家人中招 接觸者「疫監」從頭計 歐家榮：同一情况 陽性康復者可如期第7天結束

患者採樣日列「第0日」

圍封發現的染疫者會被優先送往隔離設施，其餘染疫者較多在家居隔離。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日稱，驗出陽性者的採樣日會視為第0日，家居接觸者亦以患者採樣日為第0日。政府容許已接種兩劑疫苗者減隔離期，他指患者第6及第7天快速測試呈陰性，可結束隔離，其後家中再有人染疫也無影響，但家居接觸者倘家中再有人染疫，其隔離期則要由最後一名家中患者計算（見表）。

快速測試陽性者網上申報平台尚待推出，歐家榮表示，無法預計申報人數，近日核酸檢測已有逾5萬宗個案，三分之二出現病徵，估計有更多無症狀患者最近做快速檢測，料網站推出後會面對很大流量，或有10萬或以上登記。

本港昨有5廈完成圍封，3幢陽性率逾一成的大廈為元朗天耀（一）邨耀盛樓，約1440人檢測，有223宗初步陽性及19宗不確定，陽性率15.5% ；九龍城德朗邨德瓏樓約1730人檢測，233宗初陽及16宗不確定，陽性率13.5%；觀塘安泰邨和泰樓約1930人檢測，251宗初陽及18宗不確定，陽性率13%。

餘下兩幢大廈為沙田駿洋邨駿逸樓，約1950人檢測，150宗初陽及26宗不確定，陽性率7.7% ; 青衣美景花園第11座則約615人檢測，有50宗初陽及1宗不確定，陽性率8.1%。

另外，政府昨續對5幢污水陽性大廈圍封強檢，包括沙田乙明邨明耀樓、九龍城德朗邨德瑩樓、 葵涌石籬（一）邨石安樓、 青衣美景花園第6座及元朗天耀（二）邨耀泰樓。

（新冠疫情）