口服藥有限 公院收緊用藥私院欲借 養和稱有病人確診 公營設施暫6698人留醫

醫管局正訂購兩款口服藥，其中默沙東的Molnupiravir已供港，本報前日報道醫管局已獲當中2000個療程，其餘3000個療程料本月送抵。本報接獲3個消息稱，醫管局日前已出用藥指引，須用於院內感染、未打針及發病5日內的長者或高危者（見表）。

原廠稱用於未入院高危者

醫局指引用於院內感染者

據悉，有私院已向公院借藥，包括養和醫院及浸信會醫院，養和回覆稱有病人治療期間確診，需向公院借用藥物，以繼續治療，包括處方新冠藥，但無回應借藥數量及有否跟隨醫管局用藥指引；浸會醫院至截稿前未回覆。

醫局稱按既定機制借藥

醫管局則稱，有既定機制借藥供私院，考慮因素包括私院是否有途徑購入該藥、病人的主要臨牀適應症、該藥在公院的庫存等，會按實際情况個別考慮每宗申請，確保用在合適病人。

香港病人政策連線主席林志釉認為，私院本身並非主要處理染疫者，且資源、人手、病牀都「綽綽有餘」，而公院是「戰區」、資源緊張，病人更多且狀况亦較危急，如藥物量這麼少的情况下，私院仍向醫管局拿藥處理私院病人，「似乎給人表面感覺不是公平的做法。優先而言，都應該是給公立醫院（使用）」。

公院醫生：新指引下極少人獲藥

有公院傳染病科醫生稱，其所屬醫院備有可供數十人用的口服藥，按用藥指引，極少人可用，大批人於急症室輪候多時，很多長者等多日才入病房，且核酸檢測嚴重滯後，難知病毒數值，「你問吓𠵱家公立醫院有幾多個長者未打針、屬於感染早期，情况輕微又已經入院？幾乎無咁滯」。另有公院內科醫生指出，該藥用於院內感染，盼防早期染疫長者惡化，但根據研究效用應有限。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，據《新英倫醫學雜誌》資訊，用藥指引上，口服藥於海外是給未入院病人服用，特別是高危長者，減低入院風險，惟香港醫管局則選擇於醫院爆發時使用，與藥廠指引有別。港大微生物學系講座講授袁國勇則指，該藥需於感染早期服用，對非高危者幫助不大，而長者或高危者若病情嚴重同樣幫助不大，故要依靠醫生臨牀判斷。

另外，中大醫院昨稱，已與醫管局達共識，首先接收部分16至75歲、病情穩定及輕微的新冠患者，暫提供24張牀，爭取於本月內開始。醫院指，將以「一樓兩院」的方式收症，相關病人會經特定通道及升降機送往指定病房，不會踏足醫院其他範圍。醫管局總行政經理李立業稱正與中大醫院商討細節，過去一周已轉介70名正接受復康治療或療養的非新冠病人至7間私院。

袁國勇倡私院收公院非新冠者

袁國勇早前建議私院協助治療染疫者，他昨稱明白私院有困難，例如處理保險賠償或缺負壓病房等，但公院情况嚴重，瑪麗急症室「成地都係帆布牀」，私院若願為發燒及上呼吸道感染者、輕症染疫者診症，已能減輕公營負擔，並盼每間私院提供50張牀接收非新冠病人。至於有私院認為建議不設實際，袁指公院普通病房在加裝抽氣扇下都照顧新冠患者，私院也可做到。

明報記者

（新冠疫情）