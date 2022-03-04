逸東酒店徵用隔離 3月中暫停開放

保安局稱，為支援應對疫情成立抗疫特遣隊，負責社區隔離設施和酒店的準備和管理，以及協助處理確診病例入院或隔離設施的安排。日後會視乎入住隔離者人數而增加人手，確保有足夠人員在場提供協助。

逸東酒店昨在社交平台專頁公布，為減輕醫療團隊負擔，酒店將被徵用為社區隔離設施，提供客房接收輕微或無病徵的新冠患者，酒店已採取嚴格防疫措施確保所有員工受到保護。根據逸東酒店網站，網上預約系統顯示3月10日起至6月底，均未能提供預約。記者以顧客身分向酒店查詢，職員稱酒店已被徵用為社區隔離設施，3月10日起不接受住宿預約。

陳小姐（化名）向本報表示，原定5月於逸東酒店擺婚宴，前日接到酒店通知要做隔離酒店，婚宴可退款或改期。陳小姐表示已付3分之2的訂金，但她體諒酒店有關安排，並認為可以退款免卻新人的煩惱。她又稱，聽聞逸東酒店的後勤員工也要到前線協助隔離工作，認為酒店對抗疫作出貢獻值得肯定。

（新冠疫情）