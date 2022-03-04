港大：混樣抗原頻密檢測 可3個月內停社區傳播

港大、清華 - 伯克利深圳研究院及加州大學伯克利分校合作，研究Omicron變種病毒在一個有10萬人口的社區傳播，假設初始流行率為0.1%，每名感染者再傳染2.5人，居民的社區參與率為90％，如每3天一輪檢測，使用混合核酸檢測（即多人樣本彙集在一個試管測試，發現陽性者便覆檢，再逐一檢測找出感染者），或以抗原測試，社區傳播在2至3個月內停止。

倡樣本混合測試陽性再覆檢

研究又發現，若把抗原測試延長至14天一次，估算最終會有50%的人被感染，顯示測試頻率至關重要。

申作軍建議，本港推行全民檢測時可進行混合核酸檢測，向每人收集兩份樣本，第一階段以5人一組將樣本混合測試，若呈現陽性，第二階段覆檢另一樣本。團隊以約2%至5%的感染率估算，採用5合1混合檢測後，4至5天可完成首輪檢測。若感染率降至2%以下，可考慮混合10個樣本，一輪測試只需2至3天。

專家：倘陽性樣本比率高或更費時

團隊又建議，全民檢測同時用快速抗原測試可找出患者隔離，降感染率，讓每次混樣檢測可處理更多樣本，提高檢測頻率。

歐家榮則表示，混樣檢測可同時驗數個樣本，但一旦出現陽性，要逐一覆檢，實際上是否有幫助要視乎當時疫情，若陽性樣本比率高，混樣或花更多時間，未必最有效，相信落實全民檢測細節時，政府會參考專家意見。

（新冠疫情）