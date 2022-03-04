梁栢賢倡分流強檢 確診者快測 料全民強檢時已數百萬人染疫 禁足令畫蛇添足

港大微生物學系講座教授、政府專家袁國勇昨日表示，何時推行全民檢測需計算，視乎確診個案是否回落，「若每日5萬宗（全民檢測）幫助不大」，個案回落至數百宗或以下，幫助會較大；至於是否禁足，當局要先解決配套，他不能代答。

醫管局前行政總裁梁栢賢前晚及昨日先後在社交平台發文，他引述港大估計，本月中疫情高峰期後，累積確診個案會超過400多萬宗，他建議，已確診市民和因工作需每天檢測者，由機構派發快速檢測包檢測同時負起監管工作，相信已牽涉約500萬人，其他市民則到檢測中心做核酸檢測。他又認為，實施全民檢測時可能已有幾百萬人受感染而隔離中或已康復，亦有無數密切接觸者在家隔離，基本上已被禁足，「不必畫蛇添足，增添其他禁足令，令到整個全民檢測添煩添亂」。

倡機構監察員工快測結果

長者小孩派人上門快測

他向本報進一步解釋，曾感染者沒有必要再檢測，縱使需要亦可是最後一批，而公務員、醫管局、機管局等法定機構，可由機構監察員工的快速檢測結果，以免瞞報，而其他市民，特別是高危群組如長者及小孩，則安排到檢測中心或派人上門快速檢測，即時可得結果，「2日、3日做1次都得」。他認為，當社會已大規模感染、市民普遍已完成接種疫苗後，已沒有必要禁足，禁足反而增加市民恐慌。他建議長者檢測時，應獲發退燒藥、血氧機等，並在現場教他們如何使用，令他們安心。

何栢良籲認真研究3次循環快測

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨日在商台《在晴朗的一天出發》重申，建議3次循環快速抗原檢測符合香港形勢，冀政府認真研究。他強調，目前最迫切是接種疫苗，以預防患者的住院及重症比例，而不是構建群體免疫、防止傳染，「群體免疫的概念已爆破」，他說所有人都要打疫苗。何栢良自上月提出以快速抗原測試為全民檢測的主體，動員10萬人為全港市民採樣，估計3日1次或10日3次，好處是可即時知道檢測結果，亦毋須禁足。

田北辰：快測違「清零」 中央不接受

實政圓桌立法會議員田北辰接受查詢時稱，若快速檢測後由市民申報，難以確保樣本結果是其本人，他假設所有市民誠實上報，即使結果毫無誤差，中央亦不會接受，因做法有違「動態清零」原則之一，就是政府需全面控制數據，以切斷傳播鏈，「不可以留有尾巴去『博』」。選委會議員陳凱欣認為，無論任何檢測方式，最重要是可切斷傳播鏈，她稱如快速檢測而不禁足，較難控制確診市民外出，亦難保證有不滿政府的市民故意違反規定。

運輸及房屋局長陳帆昨在電台表示，政府規劃行動時會考慮市民日常所需，亦會參考外國及內地做法，例如每戶1人在指定時間外出到超市購物。他拒透露強檢時購買糧食的安排，稱政府仍在制定，完成後會盡快公布。

明報記者

（新冠疫情）