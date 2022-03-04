梁栢賢倡分流強檢 確診者快測 料全民強檢時已數百萬人染疫 禁足令畫蛇添足

【明報專訊】政府預告本月推行全民強測，惟一直未定方案。繼港大感染及傳染病中心總監何栢良建議用快速抗原測試為強檢主體後，醫管局前行政總裁梁栢賢昨倡混合分流檢測，已確診市民和需每天檢測者，如部分公職人員等，以快速檢測包檢測，其他人則採用核酸檢測。他更認為，社交距離措施和疫苗通行證已能減少人流，認為「不必畫蛇添足」，增添其他禁足令。有立法會議員則擔心，用快速檢測和不禁足，難以確保市民能按規定檢測，亦難以令中央接受。
港大微生物學系講座教授、政府專家袁國勇昨日表示，何時推行全民檢測需計算，視乎確診個案是否回落，「若每日5萬宗（全民檢測）幫助不大」，個案回落至數百宗或以下，幫助會較大；至於是否禁足，當局要先解決配套，他不能代答。
醫管局前行政總裁梁栢賢前晚及昨日先後在社交平台發文，他引述港大估計，本月中疫情高峰期後，累積確診個案會超過400多萬宗，他建議，已確診市民和因工作需每天檢測者，由機構派發快速檢測包檢測同時負起監管工作，相信已牽涉約500萬人，其他市民則到檢測中心做核酸檢測。他又認為，實施全民檢測時可能已有幾百萬人受感染而隔離中或已康復，亦有無數密切接觸者在家隔離，基本上已被禁足，「不必畫蛇添足，增添其他禁足令，令到整個全民檢測添煩添亂」。
倡機構監察員工快測結果
長者小孩派人上門快測
他向本報進一步解釋，曾感染者沒有必要再檢測，縱使需要亦可是最後一批，而公務員、醫管局、機管局等法定機構，可由機構監察員工的快速檢測結果，以免瞞報，而其他市民，特別是高危群組如長者及小孩，則安排到檢測中心或派人上門快速檢測，即時可得結果，「2日、3日做1次都得」。他認為，當社會已大規模感染、市民普遍已完成接種疫苗後，已沒有必要禁足，禁足反而增加市民恐慌。他建議長者檢測時，應獲發退燒藥、血氧機等，並在現場教他們如何使用，令他們安心。
何栢良籲認真研究3次循環快測
港大感染及傳染病中心總監何栢良昨日在商台《在晴朗的一天出發》重申，建議3次循環快速抗原檢測符合香港形勢，冀政府認真研究。他強調，目前最迫切是接種疫苗，以預防患者的住院及重症比例，而不是構建群體免疫、防止傳染，「群體免疫的概念已爆破」，他說所有人都要打疫苗。何栢良自上月提出以快速抗原測試為全民檢測的主體，動員10萬人為全港市民採樣，估計3日1次或10日3次，好處是可即時知道檢測結果，亦毋須禁足。
田北辰：快測違「清零」 中央不接受
實政圓桌立法會議員田北辰接受查詢時稱，若快速檢測後由市民申報，難以確保樣本結果是其本人，他假設所有市民誠實上報，即使結果毫無誤差，中央亦不會接受，因做法有違「動態清零」原則之一，就是政府需全面控制數據，以切斷傳播鏈，「不可以留有尾巴去『博』」。選委會議員陳凱欣認為，無論任何檢測方式，最重要是可切斷傳播鏈，她稱如快速檢測而不禁足，較難控制確診市民外出，亦難保證有不滿政府的市民故意違反規定。
運輸及房屋局長陳帆昨在電台表示，政府規劃行動時會考慮市民日常所需，亦會參考外國及內地做法，例如每戶1人在指定時間外出到超市購物。他拒透露強檢時購買糧食的安排，稱政府仍在制定，完成後會盡快公布。