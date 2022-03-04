李卓人何俊仁染疫 鎖倉多被告未能出庭

古思堯快測陽性 李何曾申打針

就3人確診情况，據悉懲教署已告知部分家屬，有關在囚者無發燒和咳嗽，着家屬不用擔心。消息稱3人均未有接種新冠疫苗，現年65歲的李卓人，其facebook專頁昨發帖文，證實他周三確診，但病情輕微，身體無大礙，正於醫院隔離；年屆70歲的何俊仁則沒病徵，兩人原申請了接種疫苗，但暫未獲安排。同樣未打疫苗的古思堯則因擔心年紀大，加上患第4期直腸癌，原打算徵詢醫生意見後再決定是否接種，但上月被控涉嫌企圖煽動罪後被還押。

鎖倉多案延後 司法機構未答數目

本報日前向司法機構查詢因「鎖倉」要延後的案件及受影響被告數目，司法機構回覆，不會評論個別因任何原因而押後聆訊的案件，所有已排期的案件，會於原定日期繼續開庭聆訊，法官會按個別案件情况，作出合適指示，包括押後聆訊，或若法律容許而又不損害公平審訊的原則，在被告人缺席但有律師代表下繼續聆訊等。

關注囚權的邵家臻認為，因懲教「鎖倉」而影響案件審訊，顯示司法機構與懲教署關係不對等，「懲教不帶人上來，不過就要繼續開庭，然後法官再延後案件，似乎法庭是保住面子，不過權力就在懲教（署）」。他形容「鎖倉」如同「困獸鬥」，在囚者連每日到室外活動一小時「放風」都無法進行。

（新冠疫情）