李卓人何俊仁染疫 鎖倉多被告未能出庭

【明報專訊】懲教署因應院所爆疫，上月18日起在各院所推行「鎖倉運作模式」，為在囚者及院所人員全面檢測，有關措施導致多宗案件的被告無法出庭應訊。翻查資料，單計上周，壹傳媒創辦人黎智英未能就涉嫌隱瞞香港科技園而被控欺詐的案件出庭；前《立場新聞》總編輯鍾沛權等未能就涉嫌串謀發布及/或複製煽動刊物案件出庭；支聯會涉煽動顛覆政權案被告李卓人及何俊仁同未能出庭，至昨日傳出二人與古思堯在快速檢測驗出陽性。
古思堯快測陽性 李何曾申打針
就3人確診情况，據悉懲教署已告知部分家屬，有關在囚者無發燒和咳嗽，着家屬不用擔心。消息稱3人均未有接種新冠疫苗，現年65歲的李卓人，其facebook專頁昨發帖文，證實他周三確診，但病情輕微，身體無大礙，正於醫院隔離；年屆70歲的何俊仁則沒病徵，兩人原申請了接種疫苗，但暫未獲安排。同樣未打疫苗的古思堯則因擔心年紀大，加上患第4期直腸癌，原打算徵詢醫生意見後再決定是否接種，但上月被控涉嫌企圖煽動罪後被還押。
鎖倉多案延後 司法機構未答數目
本報日前向司法機構查詢因「鎖倉」要延後的案件及受影響被告數目，司法機構回覆，不會評論個別因任何原因而押後聆訊的案件，所有已排期的案件，會於原定日期繼續開庭聆訊，法官會按個別案件情况，作出合適指示，包括押後聆訊，或若法律容許而又不損害公平審訊的原則，在被告人缺席但有律師代表下繼續聆訊等。
關注囚權的邵家臻認為，因懲教「鎖倉」而影響案件審訊，顯示司法機構與懲教署關係不對等，「懲教不帶人上來，不過就要繼續開庭，然後法官再延後案件，似乎法庭是保住面子，不過權力就在懲教（署）」。他形容「鎖倉」如同「困獸鬥」，在囚者連每日到室外活動一小時「放風」都無法進行。