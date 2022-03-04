兩周1000在囚者確診 家屬公務探訪停至3‧20

豐力樓中途宿舍今改隔離設施

懲教署上月18日起在懲教院所「鎖倉」10日，為所有職員及在囚者檢測，並暫停安排在囚者往法庭應訊（見另稿）。懲教署昨表示，截至本周三，累計約1000名在囚者確診，絕大部分無病徵，主要集中新收納在囚者收押所，包括荔枝角收押所、赤柱監獄、羅湖懲教所及壁屋懲教所。署方已將歌連臣角懲教所及沙咀懲教所改為隔離中心，並正將豐力樓中途宿舍改為隔離設施，今日開始運作。

懲教署未來兩周、即3月7至20日會停止所有探訪，包括家屬及公務探訪，以調配所有探訪室資源支援羈押工作。懲教署自2月4日起以疫情為由暫停親友探訪，今次是第4次延長措施，並首次宣布暫停公務探訪。另據了解，署方現安排特別組別（俗稱Dirty Team）職員看管染疫的在囚者，人員穿戴保護衣和面罩，才能與在囚者接觸。署方亦稱會調動所有可動用人力資源到前線工作，包括以3個月合約形式，短期聘請退休人員。

472人員染疫 1/7人手在家工作

另方面，署方表示有1000名懲教人員因受感染及屬密切接觸者須在家工作，嚴重影響院所運作。懲教署網站2021年資料顯示，其職員編制7138人，即約七分之一不能出門上班。署方日前回覆本報查詢透露，截至本周日，共有472名懲教人員確診，當中42人是文職，但無回應當中多少人的工作會接觸在囚者、及有否調查確診在囚者的感染源頭等。

邵家臻憂囚友難與律師商案件

邵家臻認為，探訪者與囚友隔着玻璃，病毒很難由探訪者傳播，「除非透過電話筒（傳染）啦！」他稱據其了解，赤柱及荔枝角院所是「最舊、通風系統最差」的院所，加上疫情期間署方仍將在囚者在監倉之間調動，徒增風險。至於今次連公務探訪也暫停，他說會令囚友難與律師商討案件，「是否要到上到庭、律師走到犯人欄旁才能和被告談？」形容對在囚者是折磨，促請懲教署就延長暫停探訪訂立客觀標準，說明在何種情况下恢復探訪安排。

明報記者

（新冠疫情）