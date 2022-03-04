袁料院舍剩兩三成長者未感染

稱最佳接種時機已過 死亡數目會很高

袁國勇昨說，為院舍長者接種疫苗最好時機已過，估計餘下兩至三成長者未感染。「過去8個月一早打了就可避免這麼大問題。」他相信第五波疫情長者要付很大代價，死亡數目會很高，「如果你是老人家，你有長期病患，沒打疫苗，惹到Omicron」，可能會過身。

赴院舍助打針 揭一半人疑中招

袁國勇昨午到西環新萬福護理院為長者接種疫苗，發現很多長者有咳嗽等病徵，7名接受快速抗原測試的長者中，3人呈陽性，他估計院舍已有一半人染疫。團隊於是再為5名沒病徵長者作快速抗原測試，亦有1人呈陽性，結果只能為當中4名沒病徵、快速檢測呈陰性的長者打針。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨在疫情記者會表示，本港最新再多37間院舍出現疫情，包括21間安老院舍和16間殘疾人士院舍，434名院友和132名職員染疫，當中3間院舍在港島，5間在九龍，14間在新界東，15間在新界西；第五波累計710間院舍出現疫情，包括約4100名院友及1300名員工。

內地專家團昨到3間位於旺角及九龍城的安老院，國家衛生健康委員會（國家衛健委）新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年昨早則與港大醫學院院長梁卓偉及其研究團隊會面。

（新冠疫情）