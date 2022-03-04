第五波一月內奪最少1155命 累計死亡超新加坡 袁國勇：或再多1000人

昨56827個案144死 同見新高

本港昨日再多144名病人死亡，若不計滯後數字，是單日新高，死者包括一名54歲男子，他有高血壓及糖尿病，生活可自理、較健康，今年1月打了一針疫苗，2月22日快速抗原測試陽性，翌日到聯合醫院急症室求醫，當時發燒及氣促，之後入院，檢查後發現肺動脈栓塞，轉送深切治療部，前日不治，個案轉交死因庭。

翻查資料，第五波首宗死亡個案在2月8日出現，在不足一個月，累計死亡個案已有最少1155宗。疫情至今累計死亡個案有最少1368宗，而累計染疫個案逾35萬宗。相比之下，選擇「與病毒共存」策略的新加坡死亡人數較少，據當地衛生部網站，截至3月2日中午，當地累計有逾76.7萬宗染疫個案，並有1040宗死亡。

醫管局總行政經理（綜合臨牀服務）李立業昨被問及，有否病人被急症室情况嚇怕、或求醫無門而延誤治療，李說沒有仔細分析，部分患者到達急症室時病情已比較急，亦有些不是，很難一概而論。

袁稱新加坡多打mRNA疫苗

港大微生物學系講座教授袁國勇認為，本港疫苗接種率不夠高，第五波死亡數字頂峰「隨時可達2000宗」，即會多死約1000人，因好多老人院染疫長者未入院，患者有可能出現炎症反應，血液因此易變濃稠，如長者血管窄，便增加中風、心臟病等風險。被問這類死亡會否計入死亡率，他說「睇你做咩test，幾時做，全部都影響死亡率高低」，若替染疫康復的中風長者做快速測試可能呈陰性，但核酸測試或會呈陽性。

袁國勇相信，「香港應死得多過新加坡」，「因為佢（新加坡）老人家打針好過我哋，人口又少過我哋」，加上新加坡多接種mRNA疫苗。事到如今，他說院舍內未感染的長者應盡快接種疫苗，打針一兩日後已有保護，肺部破壞會小好多。

衛健委專家組強調首務減重症及死亡

國家衛健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年昨稱，目前本港抗疫重中之重是減重症，尤以減死亡為優先目標，提高長者接種率也是重中之重。梁又稱，專家組仍處於「摸清楚香港情况」，以供下階段提建議，故現時無法提出建議，並承認基於有限接觸初步感受不真實。他多次提及，措施涉香港法律、社會及習慣等，也要盡最大可能「結合香港實際」，「當然，最終的決策要是靠特區政府，他們是主體責任，我們是參謀」。

夏寶龍：嚴懲抹黑抗疫播謠言 特區官員要勇於擔當

另外，港澳辦主任夏寶龍昨在北京透過視像會議主持援港抗疫工作第7次會議。中通社報道，夏寶龍稱「要發揚鬥爭精神」，「依法懲治反中亂港分子抹黑攻擊、散布謠言、製造恐慌等干擾破壞抗疫的言行，全力維護社會大局穩定」。夏寶龍同時提及，特區負責官員要勇於擔當，以投身抗疫的實際行動踐行就職誓言。

明報記者

（新冠疫情）

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