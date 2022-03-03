港大中大研究：吸煙增新冠風險近兩成

團隊利用過去基因研究中與吸煙相關的基因數據「終生吸煙指數」，即吸煙份量、吸煙時數及何時開始吸煙等，以及來自人類新冠病毒病基因組研究的基因數據，分析吸煙與患上新冠肺炎風險之間的關係。

團隊：或助吸引煙民戒煙

團隊發現，當「終生吸煙指數」增加，即一個人一生中的吸煙行為較嚴重時，患上新冠病毒病風險增加19%，重症風險增48%，患病後需住院風險則增67%。團隊稱，研究結果顯示戒煙服務或有助減低市民患上新型冠狀病毒病的風險。

上述研究已於同行評審藥物濫用期刊《Addiction》發表，有份參與研究的港大醫學院公共衛生學院流行病和生物統計學助理教授歐陽兆倫表示，未來或可強調患上新冠病毒病是吸煙另一壞處，或有助吸引戒煙及降低非吸煙者開始吸煙意欲。

數據來自歐洲 專家：分別應不大

中大醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安補充，研究 數據主要來自歐洲人口，但吸煙引起患上新冠病毒病的風險影響，在其他種族上應不會有太大分別，而吸煙者有很大風險感染新冠病毒並引發重症， 因此盡快接種新冠疫苗是非常重要。

（新冠疫情）