劉宇隆倡內地醫護幫安老院打針

倡長者兩針間距縮至14日

醫管局前行政總裁梁栢賢亦在facebook表示，現在重中之重是幫助兒童和長者打針，政府應要求中央派1000名護理注射員交衛生署管理， 盡快一周內完成接種任務。對於劉宇隆建議將長者兩針間距減至21日或14日，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨在記者會表示，聯合科學委員會會審視科學證據，如有足夠證據，相信專家會再討論及提出新建議。政府發言人稱，80歲或以上長者接種率僅約48%，即該年齡層有52%長者正處於高風險，呼籲未打針的市民盡快打針，特別是長者、長期病患及其他免疫力較弱者。

80歲以上逾半未打針 政府促快打

疫情持續蔓延院舍，再多55間院舍出現個案，涉40間安老院及15間殘疾院舍，涉488名院友及228名職員，第五波累計670間院舍有個案，涉約3650名院友及1150名員工。

（新冠疫情）