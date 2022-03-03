劉宇隆倡內地醫護幫安老院打針

【明報專訊】安老院成為本港第五波新冠疫情重災區，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆昨在新城電台《財知大道》表示，逾半安老院已有感染群組，要加快接種新冠疫苗速度，前日已向訪港的國家衛健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年提出，期望中央派1000名內地醫護為安老院友打針，在一至兩周內完成接種；又稱現時「行軍打仗，咩嘢都要快」，建議將長者兩針間距由28日縮減至21日甚至14日。
倡長者兩針間距縮至14日
醫管局前行政總裁梁栢賢亦在facebook表示，現在重中之重是幫助兒童和長者打針，政府應要求中央派1000名護理注射員交衛生署管理， 盡快一周內完成接種任務。對於劉宇隆建議將長者兩針間距減至21日或14日，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨在記者會表示，聯合科學委員會會審視科學證據，如有足夠證據，相信專家會再討論及提出新建議。政府發言人稱，80歲或以上長者接種率僅約48%，即該年齡層有52%長者正處於高風險，呼籲未打針的市民盡快打針，特別是長者、長期病患及其他免疫力較弱者。
80歲以上逾半未打針 政府促快打
疫情持續蔓延院舍，再多55間院舍出現個案，涉40間安老院及15間殘疾院舍，涉488名院友及228名職員，第五波累計670間院舍有個案，涉約3650名院友及1150名員工。
（新冠疫情）
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