專屬的士每輛每日接載4.2次 一程「收費」平均833元

每日預約2500宗 完成1600宗

運輸署表示，截至周二（1日），約有380輛專屬的士提供服務，每日平均預約及完成的行程分別逾2500及1600宗，即每輛的士平均每日行4.2轉。

與一星期前運房局提供的數字相比，每日平均預約及完成的行程分別增加約39%及33%，但一星期前只有約220輛的士提供服務，因應的士數目增加，現時每輛的士平均每日完成行程減少約1.2轉。

市民反映難預約 司機等收工

業界：配對問題多

自專屬的士運作以來，不少市民反映有司機沒接單「等收工」，或難以預約。的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，隨確診人數增加，明白市民會焦慮，或會對專屬的士的服務較多意見，但他指出，業界配對行程時，未能事先得知預約者有否預約指定診所，以至分配行程甚至抵達診所後，司機才得知乘客並無預約指定診所。

他又說，其他情况包括市民填錯地址等，亦會令司機無法完成預約。被問到不少指定診所門外均有多部專屬的士停泊，吳解釋，有關的士或已分配預約，或正等候前往下一個接載地點，因此不能馬上接載離開指定診所的患者，否則會影響其他行程。

（新冠疫情）